Ученые назвали самый многочисленный народ в истории человечества

О своих выводах ученые рассказали на страницах журнала Nature Communications, коротко о них сообщается в пресс-релизе Университета штата Пенсильвания, передает Lenta.ru.

Исследователи сравнили геномы бушменов из пяти племен, обитающих на территории Намибии, с 1462 геномами представителей 48 народов планеты. Всего было изучено 420 тысяч генных вариантов.

В результате статус бушменов как самого древнего народа Земли подтвердился. На генетическом уровне они отличаются от всех остальных народностей. Приток новых генов к бушменам даже в последние тысячелетия оказался крайне ограниченным: ученые связали этот факт с традициями народа, где берут жен только у близких им племен (женщины, выходящие замуж за чужаков, уезжают жить с родственниками мужа).

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Обнаружение двух беспримесных геномов у пожилых людей из племени жуцъоан (часть группы къхунг) и сравнение с представителями других популяций позволило ученым сделать ряд важных исторических выводов. Во-первых, на протяжении почти всей истории человечества предков бушменов было больше, чем остальных Homo sapiens. Выяснилось также, что все человечество, за исключением предков бушменов, пережило демографический кризис 120-30 тысяч лет назад.

Ученые считают, что, скорее всего, сокращение численности населения было связано с климатом: наступление ледников в Евразии привело к засушливости на территории Западной и Центральной Африки. Однако на юге континента сохранился мягкий, влажный климат, удержавший популяцию бушменов на высоком уровне.