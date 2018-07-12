Эксперты: роботизация приведет к росту рабства и торговли людьми в бедных странах

В исследовании говорится, что больше всего могут пострадать рабочие, занятые в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, розничная торговля и сфера услуг.

Британская компания Verisk Maplecroft, специализирующаяся на консультировании в области рисков, выпустила доклад о том, как рост автоматизации на производственных предприятиях в бедных развивающихся странах может негативно сказаться на состоянии рынка труда.

Как передает "Коммерсант", исследователи отмечают, что в ближайшие 20 лет в таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Камбоджа, из-за автоматизации могут потерять рабочие места 56% нынешних рабочих крупнейших местных производственных центров. Учитывая состояние экономики и местных рынков труда, исследователи считают, что это приведет к росту рабства и торговли людьми.

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Эксперты утверждают, что потерявшие работу люди, не имеющие должной квалификации для быстрой адаптации или не обладающие должным уровнем социальной поддержки, будут вынуждены конкурировать за рабочие места с низкой оплатой и квалификацией. Это скорее всего приведет к росту эксплуатации таких рабочих.

В исследовании говорится, что больше всего могут пострадать рабочие, занятые в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, розничная торговля и сфера услуг. Особенно пострадать могут сотрудники, занятые на предприятиях по пошиву одежды и обуви.

Эксперты утверждают, что правительствам стоит принять меры для адаптации и образования будущих поколений, а компаниям, внедряющим новые технологии - делать этот процесс постепенным.

Как сообщал УНИАН, недавно компания Disney представила роботов-каскадеров, которым предстоит заменить людей.