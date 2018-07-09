Рак мог «перескочить» на людей с растений

И именно это стало причиной ускорения эволюции.

Гены, которые вызывают рак, могли быть сначала характерны только для растений. И лишь впоследствии передались людям. К такому выводу пришли ученые, которые провели самый масштабный в мире анализ так называемых «прыгающих генов». Они обнаружили критически важную роль элемента, известного как L1, который, согласно новым данным, передался людям около 150 миллионов лет назад, пишет The Telegraph.

Внешний код оказался особенно динамичным и с тех времен привел к ускорению многих изменений в человеческой эволюции. Без него человечество не прошло бы через важные генетические мутации, которые привели также к возникновению смертельных видов рака. Поскольку L1 вошел в человеческий геном очень давно, не возможно точно определить, когда этот элемент «перескочил» с другого вида на людей. И что это был за вид с самого начала.

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Однако, команда ученых из Университета Аделаиды убеждена, что элемент происходит от растений, насекомых или других вымерших видов. Однако, ученые настаивают, что L1 точно не появился сразу у млекопитающих.

Профессор Дэвид Адельсон, который возглавил группу исследователей, говорит, что влияние прыгающих генов, которые правильно называют ретротранспозонами, коренным образом изменили понимание человеческой эволюции в рамках цепочки «родитель-потомок».

«Мы убеждены, что вхождение L1 в геном млекопитающих стал ключевым фактором быстрой эволюции класса за последние 100 миллионов лет», - сказал ученый.