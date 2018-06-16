Знаменитая американская астронавт ушла на пенсию

Астронавт Пегги Уитсон провела в космосе больше времени, чем любой другой американский астронавт.

На пенсию ушла Пегги Уитсон, которая провела в космосе больше времени, чем любой другой американский астронавт. Уитсон провела в космосе 665 дней, проработав в трех отдельных космических экспедициях.

Читайте такжеВ США умер астронавт Алан Бин, который был на Луне

Уитсон была первой женщиной, которая руководила Международной космической станцией – она занимала эту должность дважды, передает Голос Америки. Она также стала самой старшей по возрасту женщиной, когда-либо летавшей в космос. С 2009 по 2012 год Уитсон возглавляла отряд астронавтов, также став первой женщиной, занимавшей эту должность.

«Для меня было большой честью осуществить мечту всей моей жизни, став астронавтом НАСА», – написала Уитсон в «Твиттере». Она поблагодарила «всех, кто поддерживал ее в пути» и сказала, что «ее путешествие с НАСА были просто неземным!».

Уитсон, которой 58 лет, по образованию биохимик. Она выросла в штате Айова. На работу в НАСА она поступила в 1986 году в качестве исследователя и стала астронавтом только через 10 лет. В сентябре прошлого года Уитсон совершила свой последний космический полет, который продлился около десяти месяцев. Во время этой миссии Уитсон и другие члены экипажа провели сотни научных экспериментов.

Дольше Пегги Уитсон в космосе находились только российские космонавты. Мировой рекорд принадлежит Геннадию Падалке, который провел в космосе 879 дней.