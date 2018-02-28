На Землю с МКС вернулись три космонавта (фоторепортаж)

Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

28 февраля в 04:31 по киевскому времени спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06" совершил посадку в казахстанской степи.

На борту находились астронавты NASA Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и российский космонавт Александр Мисуркин, передает "Роскосмос".

Читайте такжеNASA испытало систему космической навигацииВсе операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

ТПК "Союз МС-06" находился в составе МКС с 13 сентября 2017 года. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-53/54 составила 168 суток.

Ранее сообщалось, что ракета Falcon Нeavy выведет в космос атомные часы NASA.