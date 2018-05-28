Украинский IT сектор: дешевые человеко-часы оптом и в розницу

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил о важности IT сектора, назвав его спасением для экономики Украины. По его словам, уже к 2025 году экспортная выручка от сферы информационных технологий увеличится в больше чем два раза, до 8,4 млрд долларов в год. На первый взгляд, такие предсказания звучат очень приятно, но что, если читать между строк?

Сегодня Украина уже зарекомендовала себя в качестве одного из главных IT-аутсорсеров в мире. Из года в год мы попадаем в топы разных фриланс-бирж по объемам выполненных заказов и количеству задействованных работников. Более того, в нашей стране есть серьезные игроки европейского масштаба, которые ищут и нанимают для зарубежных заказчиков целые команды, численность которых составляет десятки, а то и сотни человек. Это уже не удаленная работа формата «дома с чашкой чая», а вполне себе состоятельный бизнес, который генерирует сотни тысяч долларов оборота в месяц для компании средней руки.

В Украине сегодня многим не до конца очевидно, за счет чего конкретно так растет IT сфера

Однако IT-аутсорс – это самый ненадежный способ заработка на рынке цифровых технологий. Чтобы это понять, не нужно далеко ходить, достаточно взглянуть на глобального лидера сектора – Индию. Страна вырастила целый класс людей, которые живут в крупных городах и работают в больших компаниях, обслуживающих самые разные зарубежные фирмы. Это и IT-стартапы, и представители FMCG (товаров повседневного потребления) сектора – все, кому нужны коммерческие системы или другие программные продукты. Тем не менее, уже сегодня программисты в Индии испытывают немалые трудности из-за сокращений. В какой-то момент оказалось, что простые скрипты и другие типичные задачи можно делать «под копирку», все больше и больше автоматизируя сервисные функции. А скоро даже разработку несложного ПО под конкретные цели прочат отдать нейросетям. Для самых низкоквалифицированных IT-специалистов из Индии это значит одно из двух: необходимость повышать свой уровень, чтобы работать над полноценными программными компонентами, или пополнение статистики структурной безработицы.

В Украине сегодня многим не до конца очевидно, за счет чего конкретно так растет IT сфера. Во-первых, это общее развитие индустрии. Сейчас происходит развитие не только онлайн-коммерции, социальных сетей или месенджеров, которые мы можем наблюдать, как пользователи. Одновременно также увеличивается спрос на IT продукты в сегменте B2B. И тут уже многие предприниматели знают, что на растущем рынке трудно падать, даже если ты не очень эффективен.

Второй момент – это дешевизна рабочей силы. Сегодня украинцы могут конкурировать даже с индусами, потому что часто готовы работать за ставку в 1,5-2 раза меньше. С одной стороны, доход на уровне 2 тысяч долларов в месяц за относительно простые задачи – это хорошее предложение на украинском рынке труда, и просить большего пока никто не будет. Однако дешевая рабочая сила не может быть вечным преимуществом – кейс Китая показывает, что даже в большой экономике со стабильным приростом населения этот фактор постепенно иссякает.

И, вот, мы возвращаемся к трендам роста IT отрасли, как источника валютной выручки в страну. Очевидно, что сегодня и даже завтра сфера будет расти, какими бы ни были регуляции на рынке. Однако стоит понимать, что, как и в других отраслях, здесь мы также продаем «сырье» - хоть и специфическое, ведь это человеко-часы. Такая торговля способна приносить выгоду в краткосрочной перспективе, но она точно не может быть эффективна на долгий срок.

Недавно компания Apple показала свой квартальный отчет. Оказалось, что фирма генерирует по 1300 долларов прибыли в секунду. За год она зарабатывает сумму, примерно равную половине ВВП Украины. Одна компания со штатом около 125 тысяч сотрудников получает прибыли на половину от того, что может произвести целая страна с населением около 40 миллионов человек.

Главная причина такой разницы – фокус на производстве конечного продукта. Увы, но нельзя говорить о том, что Украина является полноценным игроком на мировом IT рынке до тех пор, пока мы не запустим хотя бы одного «единорога» – стартапа, который вырастет до капитализации в один миллиард долларов.

Сегодня Украина может и должна делать упор на IT сектор. Однако параллельно с упором также нужно смещать акценты и торговать не сырьем в виде человеко-часов, а давать миру конкретные программные продукты и технологические решения

И если мы правда хотим сделать из нашей страны глобальный IT хаб, то не выйдет просто «не мешать». Нужно активно способствовать технологическим компаниям. Во-первых, речь идет об адекватных, понятных и простых механизмах регистрации и ведения бизнеса. К сожалению, гениальные программисты редко сильны в бюрократических нюансах. В идеале, они хотят зарегистрировать бизнес через интернет и работать хотя бы несколько лет без проверок и бумажных волокит. Дальше – особые налоговые условия для IT-фирм. Тут хорошим инструментом может стать налог на выведенный капитал, который не будут платить владельцы бизнеса, если решат реинвестировать свои прибыли. Потому что, если у компаний не забирать деньги сегодня, то потенциально уже завтра страна получит намного больше средств.

Например, из недавнего рейтинга The Wall Street Journal стало известно, что средняя зарплата в Alphabet, материнском холдинге Google, составляет 197 тысяч долларов в год. При этом в холдинге работает около 90 тысяч человек. Если рискнуть и предположить, что в Украине появилась бы аналогичная компания, пускай даже с в два раза меньшим уровнем заработков у сотрудников, то только с зарплат ее работников каждый год в бюджет можно было получить около 133 млн долларов только военного сбора. Не говоря уже про НДС, который платили бы люди, покупая товары и услуги в стране – можно смело предположить, что это был бы не 1 млрд долларов в год. И это еще не учитывая ЕСВ, налог на прибыль и прочее-прочее-прочее. В итоге, суммарная выгода от работы одной фирмы такого масштаба для бюджета измерялась бы в десятках миллиардов долларов. Но для того, чтобы гаражный стартап вырос в такого корпоративного монстра, ему нужно создать соответствующие условия.

Сегодня Украина может и должна делать упор на IT сектор. Однако параллельно с упором также нужно смещать акценты и торговать не сырьем в виде человеко-часов, а давать миру конкретные программные продукты и технологические решения. Потому что даже оптимистические 8,4 млрд долларов экспортной выручки от IT к 2025 году таят в себе не столько перспективы, сколько показывают недополученные миллиардные прибыли.

Максим Праздников, экономический эксперт