Пентагон запретил Google Earth создавать карты военных баз

Военное ведомство США наложило запрет на создание Google Earth видеокарт территорий, где расположены американские военные базы, сообщил Associated Press представитель Северного командования США.

По его словам, Пентагон разослал на военные базы циркуляр и запретил пускать представителей поисковика на территорию баз для видеосъемки детализированных панорамных изображений "на уровне улиц".

Представитель отметил, что решение было принято после того, как Google Earth разрешили провести съемку на одной базе. Командование обеспокоено, что панорамная съемка может дать "важную информацию" потенциальным противникам и поставить в опасность персонал.