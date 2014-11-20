Убытки от ожирения оказались сравнимыми с ущербом от войн

Около 30% населения Земли имеют лишний вес или страдают от ожирения, говорится в докладе, сообщает Новое время.

Ежегодно это заболевание наносит мировой экономике ущерб в размере $2 трлн, что составляет 2,8% глобального ВВП. Эта сумма складывается из средств, затрачиваемых на лечение и оплату больничных людей с ожирением.

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Эксперты отмечают, что эта ситуация быстро ухудшается. Если не будут предприняты меры, к 2013 году почти половина взрослого населения планеты будет иметь проблему лишнего веса или ожирения.

При этом уже сейчас количество людей с ожирением в 2,5 раза превышает число тех, кто недоедает.