Убытки от ожирения оказались сравнимыми с ущербом от войн
18:21, 20 ноября 2014Наука и IT
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McKinsey Global Institute опубликовал доклад, в котором говорится, что избыточный вес стоит человечеству столько же, сколько вооруженные конфликты, курение или терроризм.
Уже сейчас количество людей с ожирением в 2,5 раза превышает число тех, кто недоедает / Фото: УНИАН
Около 30% населения Земли имеют лишний вес или страдают от ожирения, говорится в докладе, сообщает Новое время.
Ежегодно это заболевание наносит мировой экономике ущерб в размере $2 трлн, что составляет 2,8% глобального ВВП. Эта сумма складывается из средств, затрачиваемых на лечение и оплату больничных людей с ожирением.
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Эксперты отмечают, что эта ситуация быстро ухудшается. Если не будут предприняты меры, к 2013 году почти половина взрослого населения планеты будет иметь проблему лишнего веса или ожирения.
При этом уже сейчас количество людей с ожирением в 2,5 раза превышает число тех, кто недоедает.
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