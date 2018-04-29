Билл Гейтс пожертвовал $12 миллионов на разработку универсальной вакцины от гриппа

05:46, 29 апреля 2018
Наука и IT
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REUTERS

Миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтсзаявил, что пожертвует $12 млн на разработку универсальной вакцины от гриппа. Об этом пишет The Hill.

«Мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом $12 млн в партнерстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа. Цель заключается в том, чтобы побудить смелое мышление лучших ученых мира из целого ряда областей», — сказал Гейтс.

Он также рассказал о надвигающейся пандемии и добавил, что мир не добился значительного прогресса в подготовке к данному событию.

По его словам, вскоре на Земле может произойти смертельная глобальная пандемия. Однако, Гейтс не уточнил, когда именно.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили древние корни современных вирусов.

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Теги: #грипп#Билл Гейтс#вакцинация