Microsoft готовит новую версию Windows 10 для устройств с небольшим объемом памяти

Ряд существующих 16-гигабайтных девайсов сложно обновить до последней версии Windows 10 из-за недостаточного количества свободной памяти.

Следующее обновление Microsoft Windows 10, которое сейчас имеет кодовое название Redstone 5, будет включать новую редакцию "Lean edition", которая создана для устройств с меньшим объемом памяти.

Как сообщили The Verge источники, знакомые с планами Microsoft, новая версия будет предложена производителям для загрузки на бюджетные ноутбуки и планшеты.

Отмечается, что новая редакция ОС будет доступна для устройств с 16 ГБ хранилища, и в первую очередь оно предназначена для обеспечения того, чтобы эти компьютеры по-прежнему получали обновления Windows.

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Версия Lean появилась в последней тестовой сборке Windows 10 (17650). После установки она занимает на 2 ГБ меньше места по сравнению с домашней редакцией. В частности, разработчики убрали часть программ и утилит, которые обычно не нужны на подобных устройствах, в частности Internet Explorer, редактор реестра, а также другие устаревшие настольные приложения.

Как пишет The Verge, ряд существующих 16-гигабайтных устройств сложно обновить до последней версии Windows 10. Это связано с тем, что помимо установленной ОС, на накопителе находятся загруженные пользователем приложения, данные, файлы, мультимедиа, которые уменьшают количество свободной памяти, необходимой для корректной работы Windows Update.

Ожидается, что Microsoft расскажет больше о редакции Windows 10 "Lean edition" на официальном мероприятии Build-2018 для разработчиков в начале мая.

Ранее УНИАН сообщал, что в последней сборке Windows 10 запретили менять браузер по умолчанию при переходе по ссылкам из почтового клиента. Таким образом, даже если изменить стандартный браузер, все ссылки из почтового приложения будут открываться в Edge.