Киевские ученые изобрели прототип электронного языка

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, пишет Лента.ру.

Ученые придумали датчик, который анализирует вещества и передает информацию о них в компьютер. По словам его авторов, устройство будет работать аналогично связке вкусовых рецепторов и головного мозга у человека.

Датчик представляет собой трехслойную двумерную структуру. Основание состоит из кремния, на который нанесен слой жидкого вещества, который и подвергается анализу. Закрывает все сверху третий слой — стекло. Ученые использовали тот факт, что проводящие свойства такой системы (транспорт электронов под действием света, падающего на стекло) зависят от промежуточного (второго) жидкого слоя.

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По их мнению, типичные языковые ощущения определяются типом жидкости, а с ним можно связать проводящие свойства системы, которые должны быть заранее известны и использованы для определения вкуса жидкости. Ученые считают, что их работа может найти применение в фармацевтической и пищевой промышленности, в таможне, службах экологического контроля и других областях, где может потребоваться искусственный аналог человеческого языка.