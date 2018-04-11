Reddit заблокировал почти тысячу связанных с российской "фабрикой троллей" аккаунтов

В настоящее время ссылка на все эти аккаунты видна пользователям, однако со временем они и их контент будут изъяты из Reddit.

Сервис Reddit заблокировал 944 аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей".

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Об этом сообщил главный исполнительный директор портала Стив Хафман. При этом он подчеркнул, что некоторые из заблокированных пользователей оказали существенное влияние на работу сайта.

Хафман выложил ссылку на все эти аккаунты. "Пока что мы специально делаем так, чтобы они были видны вам, однако со временем они и их контент будут изъяты из Reddit", - написал он на своей странице.

Как сообщал УНИАН, об удалении сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с "фабрикой троллей" 4 апреля объявили в Facebook. В начале марта комитет Сената по разведке вызывал представителей Reddit и Tumblr для беседы по делу о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.