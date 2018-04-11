Reddit заблокировал почти тысячу связанных с российской "фабрикой троллей" аккаунтов

09:21, 11 апреля 2018
Наука и IT
77
fotokanal.com

Читайте такжеTwitter за 2 года заблокировал более 1,2 миллиона аккаунтов за пропаганду терроризма

Об этом сообщил главный исполнительный директор портала Стив Хафман. При этом он подчеркнул, что некоторые из заблокированных пользователей оказали существенное влияние на работу сайта.

Хафман выложил ссылку на все эти аккаунты. "Пока что мы специально делаем так, чтобы они были видны вам, однако со временем они и их контент будут изъяты из Reddit", - написал он на своей странице.

Как сообщал УНИАН, об удалении сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с "фабрикой троллей" 4 апреля объявили в Facebook. В начале марта комитет Сената по разведке вызывал представителей Reddit и Tumblr для беседы по делу о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фабрика троллей