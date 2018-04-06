Знамение: в небе над Харьковом заметили редкое природное явление (фото)

В харьковском небе наблюдали редкое явление - гало.

В небе над Харьковом заметили оптический феномен - радугу вокруг Солнца. На явление обратил внимание житель города.

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"Гало в небе над Харьковом 5.04.18!!! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!", - написал в Facebook харьковский астроном Владимир Кожанов и добавил, что раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.

Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за аномально теплой погоды 1 января в небе заметили гало. Оно похоже на обычную радугу, но зимой. Снежинки, которые находятся в атмосфере, переливаются на солнце различными яркими цветами. Это сияние образует полукруг, тем самым напоминая радугу.