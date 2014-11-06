Китайский вирус поразил сотни тысяч устройств Apple

По словам исследователей, вирус под названием WireLurker («блуждающий по проводам») обозначил новую эру атак на операционные системы от Apple, сообщае TJournal.

Вирус поражает как настольную операционную систему Mac OS X, так и мобильные устройства под управлением iOS. Целое семейство различных вредоносных приложений распространялось таким образом последние шесть месяцев.

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Компьютеры заражаются через приложения на OS X со встроенным трояном. WireLurker обнаружили в 467 программах в китайском магазине нелегальных приложений Maiyadi App Store, и в итоге он был скачан по меньшей мере 356 тысяч раз. По оценкам Palo Alto Networks, вирус мог оказаться на устройствах сотен тысяч пользователей.

По словам исследователей, WireLurker стал вторым за историю вирусом, который умеет заражать устройства на iOS с компьютеров на OS X через кабель USB. Однако во многом вирус оказался первопроходцем: впервые он научился самостоятельно генерировать новые зараженные приложения на OS X, контролировать iOS подобно обычному компьютерному вирусу, а также устанавливать сторонние приложения на мобильные устройства даже в том случае, если на устройстве не был сделан джейлбрейк.

Если iOS-устройство подключить по USB-кабелю к заражённому компьютеру на OS X, вирус начнёт установку на устройство сторонних программ или автоматически сгенерированных заражённых приложений. Даже при отсутствии джейлбрейка это оказалось возможным благодаря сервису распределения корпоративного ПО.