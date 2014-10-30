Глава компании Apple заявил о том, что он гей

«Я никогда не скрывал свою ориентацию. Много коллег в Apple знают, что я гей, и это никак не влияло на их отношение. Конечно, я имел счастье работать в компании, которая любит творчество и инновации однако не всем так повезло», - сообщил Кук.

Читайте такжеApple выпустит около 50 миллионов iPhone 6 - СМИОн также добавил, что быть геем дало мне глубокое понимание того, что значит быть в меньшинстве и сталкиваться с проблемами, которые есть у других меньшинств каждый день​​.

"Это сделало меня более чутким, и позволило по-другому ощущать жизнь. Это было не совсем приятно и удобно временами, но это дало мне уверенность в том, что я должен следовать своим путем, и подняться выше невзгод и насмешек. Это дало мне "шкуру носорога", которая может пригодиться, когда вы генеральный директор Apple", добавил Кук.

Business Insider