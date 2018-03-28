Facebook разрешит пользователям удалять собранную о них информацию

В ближайшее время Facebook обновит правила в социальной сети.

Facebook разрешит пользователям удалять информацию, собранную о них социальной сетью.

Социальная сеть представила обновление, которое делает управление личной информацией более простым, передает Republic со ссылкой на сообщение компании.

К функции скачивания всей переданной информации добавилась функция выборочного удаления информации о комментариях, лайках, истории поиска и прочем.

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В сообщении компании также сказано, что в ближайшее время они обновят правила в социальной сети. В них будет четче прописано, какую информацию о пользователе они собирают и как ее используют.

Подчеркивается, что в правилах будет сказано только о прозрачности сбора данных, а их принципы менять не собираются.

Напомним, компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.