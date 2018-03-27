В теле человека обнаружили сеть каналов, по которым может распространяться рак

Сейчас ученые изучают, могут ли анализы жидкости в этих каналах помочь более ранней диагностике рака.

В человеческом теле обнаружили сеть наполненных жидкостью каналов, которые могут, в том числе, использоваться для перемещения клеток рака.

Сеть каналов может образовывать неизвестный ранее орган, пишет Republic со ссылкой на New Scientist.

Находку совершили во время проведения эндоскопии. Новые технологии позволили исследователям с помощью микроскопа изучить клетки кишки человека. Ученые ожидали увидеть, что желчный проток окружен плотной стенкой ткани, однако они обнаружили, что кожа будто бы состоит из узора.

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После нескольких исследований обнаружилось, что подобным образом выглядят ткани и других органов, а узор – это сеть каналов, по которым перемещаются жидкости. В каналах, по мнению ученых, содержится одна пятая часть всей жидкости в организме, вероятно, они выполняют функцию амортизатора.

Исследователи предполагают, что эти каналы не обнаруживали ранее из-за методов исследования. Они приводили к разрушению коллагена, из-за чего рушилась и вся структура. После этого каналы выглядели будто они представляют собой плотную стенку.

Эти каналы, вероятно, используются для распространения рака. Исследователи изучили образцы тканей у людей с инвазивным раком (стадия рака, когда опухоль выходит за пределы пораженной области, например, за пределы груди, и поражает другие органы – печень, лимфоузлы, головный мозг). Они обнаружили, что, попадая в эти каналы, клетки в итоге оказываются в лимфатической системе и, таким образом, распространяются по всему телу.

Сейчас ученые изучают, могут ли анализы жидкости в этих каналах помочь более ранней диагностике рака. Они также выдвинули гипотезу, что с их помощью развиваются и другие заболевания.