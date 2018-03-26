Украину снова накроют магнитные бури

Метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли.

С 28 по 31 марта украинцев снова ожидают магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится.

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В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта – полноценные магнитные бури, передает "Обозреватель".

Терапевт-кардиолог Виктория Форосенко при этом отметила, что метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Как сообщал УНИАН, самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.