Украину снова накроют магнитные бури

15:59, 26 марта 2018
Наука и IT
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Магнитные бури снова обрушатся на Украину / фото flickr.com/photos/nasamarshall

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В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта – полноценные магнитные бури, передает "Обозреватель".

Терапевт-кардиолог Виктория Форосенко при этом отметила, что метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Как сообщал УНИАН, самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.

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Теги: #Украина#магнитная буря