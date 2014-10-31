Ученые установили, что дольше всех эмоций человек испытывает грусть

Грусть продолжается в 240 раз дольше, чем другие 27 эмоций, которые исследовали ученые, сообщает espreso.tv со ссылкой The Daily Mail. Чтобы проверить длительность и силу эмоций, ученые из бельгийского университета попросили 233 студентов вспомнить недавние эмоциональные эпизоды и сообщить об их продолжительности. Также участники опроса должны были сообщить, как они справляются со своими эмоциями.

С 27 эмоций, как ответили студенты, грусть длился дольше, в то время как стыд, удивление, отвращение, скука, раздражение и чувство облегчения проходили быстрее.

В среднем для избавления от грусти требуется 120 часов, но всего 30 минут, чтобы пережить отвращение или стыд. Ненависть длится в среднем 60 часов, а радость - 35 часов.

К ряду краткосрочных эмоций причисляют и скуку. Ученые отмечают, что даже если из-за нее кажется, что время идет медленно, скука не длится долго.

Исследование также выявило, что эмоции, которые длятся недолго, вызваны событиями, которые имеют относительно небольшое значение для человека.

Продолжительность эмоций, по результатам опроса:

Грусть - 120 часов

Ненависть - 60 часов

Радость - 35 часов

Отчаяние, надежда, тревога, разочарование и гармония - 24 часа

Ревность - 15 часов

Облегчение - 8 часов

Энтузиазм - 6 часов

Восхищение и благодарность - 5 часов

Релаксация - 4,3 часа

Чувство вины - 3,5 часа

Стресс - 3 часа

Гордость: 2,6 часа

Трогательность - 2,5 часа

Гнев, скука и недоумение - 2 часа

Раздражение - 1,3 часа

Сочувствие - 1,3 часа

Унижение - 0,8 часа

Страх - 0,7 часа

Позор, отвращение - 0,5 часа.