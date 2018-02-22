Ученые нашли "ген отказа от алкоголя"

Ученые полагают, что на ген действует положительный отбор, в результате чего он закрепляется и распространяется в популяции.

Ученые из Пенсильванского университета в США обнаружили у человека ген, который усиливает реакцию организма на алкоголь, делая его неприятным.

Специалисты полагают, что соответствующая ДНК получит широкое распространение среди людей в результате естественного отбора без прямого генетического наследования, пишет The Independent.

Читайте такжеАлкоголь препятствует образованию новых нервных клетокУченые проанализировали геномы 2,5 тысячи человек из 20 популяций на четырех континентах. Выяснилось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу - фермент, катализирующий окисление спиртов.

Данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие, выраженное ухудшением состояния здоровья. В результате у человека возникает неприятие алкоголя.

Ученые полагают, что на ген действует положительный отбор, в результате чего он закрепляется и распространяется в популяции.

Также отмечается, что выявление гена у пяти популяций говорит о малой вероятности того, что они были следствием генетического наследования.