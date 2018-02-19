Ученые нашли способ заряжать батарею смартфона с помощью воздуха

Подзарядка батареи смартфона действительно может происходить с помощью воздуха благодаря устройству, созданному командой MIT.

Группа изобретателей из Массачусетского технологического института нашла способ заряжать батарею смартфона с помощью воздуха.

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Ученые утверждают, что созданная ими технология позволяет поддерживать работу электронных устройств в работающем состоянии в течение многих лет, сообщает akket.com.

Подзарядка батареи смартфона действительно может происходить с помощью воздуха благодаря устройству, созданному командой MIT. Он производит энергию за счет температурных колебаний при смене дня и ночи. Это явление называется тепловым резонансом, а используемое сочетание материалов позволяет добиться высокой эффективности теплопроводности и мощности.