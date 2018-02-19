Ученые нашли способ заряжать батарею смартфона с помощью воздуха
11:30, 19 февраля 2018Наука и IT
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Подзарядка батареи смартфона действительно может происходить с помощью воздуха благодаря устройству, созданному командой MIT.
REUTERS
Группа изобретателей из Массачусетского технологического института нашла способ заряжать батарею смартфона с помощью воздуха.
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Ученые утверждают, что созданная ими технология позволяет поддерживать работу электронных устройств в работающем состоянии в течение многих лет, сообщает akket.com.
Подзарядка батареи смартфона действительно может происходить с помощью воздуха благодаря устройству, созданному командой MIT. Он производит энергию за счет температурных колебаний при смене дня и ночи. Это явление называется тепловым резонансом, а используемое сочетание материалов позволяет добиться высокой эффективности теплопроводности и мощности.
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