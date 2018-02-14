Xiaomi выпустила два новых безрамочных смартфона

Xiaomi Redmi Note 5 предлагается в черном, золотистом, розово-золотистом и голубом цветовых вариантах.

Компания Xiaomi представила безрамочные смартфоны Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Презентация прошла в Индии, и там же начнутся продажи этих моделей.

Как передает Новое время, Redmi Note 5 оснащен 5,99-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, который поддерживает разрешение Full HD+ 2160 x 1080 пикселей и обеспечивает максимальную яркость 450 нм. Экран защищен слоем Corning Gorilla Glass. Несмотря на то, что он оснащен дисплеем большого размера, размер телефона почти такой же, как у традиционного 5,5-дюймового смартфона. Интересно, что с толщиной всего 8,05 мм он становится самым тонким телефоном линейки Redmi.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Смартфон работает на Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9.

Как отметили разработчики, новый смартфон Xiaomi включает в себя двойной пиролитический графитовый лист. Это помогает снизить температуру аппарата на 2 градуса Цельсия.

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У модели Xiaomi Redmi Note 5 Pro такой же экран, но фронтальная камера на 20 Мп, а не на 8, как у младшей модели. Также у модели Note 5 Pro двойная основная камера 12+5 Мп с основным сенсором Sony. У Note 5 - только одна основная камера на 12 Мп.

Старшая модель работает на процессоре Snapdragon 636 (1,8 ГГц) с графикой Adreno 509. Этот чип показывает более высокую производительность, чем у обычного Redmi Note 5.

Xiaomi Redmi Note 5 предлагается в черном, золотистом, розово-золотистом и голубом цветовых вариантах. Модель 3+32 ГБ обойдется в $155, а 4+64 ГБ — в $187. Xiaomi Redmi Note 5 Pro предлагается в тех же цветах, по цене в $220 за версию 4+64 ГБ и $265 за старшую версию 6+64 ГБ. Продажи стартуют в марте 2018 года. Список стран, в которых будут доступны эти модели, не называется.

Как сообщал УНИАН, ранее первый полноэкранный смартфон Nokia показали в сети.