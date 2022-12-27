По данным одного из источников, генерал был против войны в Украине.

Кремль уволил генерал-полковника Федеральной службы безопасности Эдуарда Черновольцева, курировавшего разработку ядов, в частности для устранения оппозиционных российских политиков и либералов.

Как сообщает "The Insider", Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатывают всяческие яды. Сотрудники института принимали участие в отравлении оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

Официально Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста. Впрочем, человеку такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

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Источники издания в ФСБ сообщают, что Черновольцев ушел в отставку, так как в Кремле были крайне недовольны утечками информационных баз данных.

"Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо", - сказал источник.

Другой источник в ФСБ сообщил, что Черновольцев длительное время жил в Киеве и не поддержал войну. По словам собеседника, генерал "очень сожалел о начале военной операции в Украине и в компании своих друзей неоднократно говорил, что все зашло слишком далеко".

Чистки в российском генералитете

Разведка Британии сообщила о потерях среди российских генералов в Украине. Как минимум 10 генералов ликвидированы на войне и уже никогда не вернутся в строй. А шесть были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей.

Экс-командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что генералы Путина больше ему не доверяют.

По мнению экспертов, Путин развернул кампанию, очерняющую генералов, поскольку именно их хочет сделать виновными в проигрыше в войне.

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