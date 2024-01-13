Шаурма как в ларьке и даже лучше готовится из полностью домашних ингредиентов.

Шаурма как в ларьке - очень вкусный, но не самый полезный фастфуд. Никогда нельзя быть уверенным, что внутри лаваша качественное мясо и натуральный соус. Домашнее блюдо может быть даже вкуснее. Кулинары-умельцы сумели подобрать идеальное сочетание ингредиентов для шаурмы - рецепт как на рынке готовится в домашних условиях.

Мы расскажем, как делается самая вкусная шаурма - рецепт доступен даже неопытным кулинарам. В таком блюде вы сами контролируете качество и свежесть продуктов, поэтому его можно приготовить даже для ребенка.

Шаурма - рецепт как на рынке

Ингредиенты для шаурмы:

Видео дня

курица - 800 г;

вода - 100 мл;

тонкий лаваш - 6 шт.;

огурцы - 2 шт.;

помидоры - 2 шт.;

лук красный - 1 шт.;

капуста - 250 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, специи по вкусу.

Ингредиенты для чесночного соуса:

майонез - 150 г;

сметана - 150 г;

чеснок - 2 зубч.;

петрушка и укроп - 20 г;

хмели-сунели - 1 чайн. л.;

соль - щепотка.

Ингредиенты для томатного соуса:

томатная паста - 2 стол. л.;

вода - 150 г;

картофельный крахмал - 1 стол. л.;

сахар - 1 стол.л.

Если нет времени или желания делать томатный соус, можно заменить его покупным кетчупом.

Курицу нарежьте крупными кусочками и замаринуйте в любимых специях. Чтобы шаурма по-домашнему напоминала покупную - используйте восточные специи (зиру, кориандр, перцы горошком). Измельчите специи в ступке и залейте 100 мл кипятка. Смажьте ароматной смесью курицу со всех сторон и оставьте мариноваться на 2-8 часов.

Приготовьте чесночный соус - для этого смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок и рубленную зелень. Подсолите и добавьте приправу хмели-сунели.

Для приготовления томатного соуса разведите крахмал в воде, выложите томатную пасту на сковороду и залейте разведенным крахмалом. Включите огонь и грейте, пока соус не станет горячим. Добавьте щепотку соли, сахар и любимые специи - готовый соус получается вкуснее кетчупа.

Замаринованные куски курицы выложите на разогретую сковороду с маслом и обжаривайте с каждой стороны примерно по 5 минут до золотистой корочки. До жарки мясо не нарезайте, иначе оно станет сухим.

Затем займитесь подготовкой овощей для шаурмы - рецепт дома предусматривает, что их должно быть столько же, сколько мяса. Капусту мелко нашинкуйте, лук, помидоры и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, курицу - кубиком.

Каждый лист лаваша смажьте полоской чесночного и томатного соуса, отступив от края примерно 3 см. На соус выложите капусту, затем помидоры, огурцы, лук и курицу. Сверху смажьте ещё порцией соуса. Плотно заверните шаурму и обжарьте на сухой сковороде примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: