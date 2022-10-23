Блюда из тыквыобязательно стоит приготовить осенью, пока длится сезон тыквы. В зависимости от рецепта тыква может играть разными вкусами, а также является прекрасной основой для десертов. Собрали 3 вкусных и оригинальных рецепта, в основе которых - пряная солнечная тыква.
Мясные котлеты с тыквой
- Тыква - 300 г.
- Мясной фарш - 700 г.
- Чеснок - 1 крупный зубчик или 2 мелких.
- Яйца - 1 шт.
- Панировочные сухари - 4 ст.л.
- Соль, перец, мускатный орех по вкусу.
Тыкву и чеснок натереть на мелкой терке. Если хотите получить более выраженный вкус тыквы - возьмите 500 г мякоти. Фарш смешать с тыквой, яйцом, панировочными сухарями и чесноком. Вымесить фарш, посолить и поперчить, сформировать котлеты.
Котлеты с фаршем и тыквой можно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Если запекаете котлеты, то выложите их на противень с пергаментом и поставьте в духовку на 25 минут при 190 градусах. Перед жаркой на сковороде обваляйте котлеты в муке и жарьте по 7-10 минут с каждой стороны.
Кексы с тыквой, бананом и творогом
- Тыква (мякоть) - 200 г.
- Творог - 200 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 150 г.
- Ванильный сахар - щепотка.
- Банан - 1 шт.
- Мука - 150 г.
Тыкву произвольно нарезать и отварить до мягкости (15-20 минут). Размять тыкву в пюре. Смешать творог с яйцами и сахаром. Затем добавить тыквенное пюре и ванильный сахар. Перемешать массу до однородности. Добавить мелко нарезанный банан и просеять муку. Ещё раз перемешать. Разложить тесто по силиконовым формам. Выпекать кексы 30 минут при 180 градусах.
Пряный тыквенный суп с курицей и рисом
- Мякоть тыквы - 300 г.
- Вареная курица или индейка - 500 г.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Морковь - 1 шт.
- Имбирь - 30 г.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Томатная паста - 1 ст.лл.
- Приправа карри - 1 ст.л.
- Помидоры - 400 г.
- Куриный бульон - 750 мл.
- Рис - 300 г.
- Соль, перец, кинза по вкусу.
Лук и чеснок мелко порубить, морковь нарезать кружочками, а тыкву - небольшими кубиками. Имбирь натереть на мелкой терке. В глубокой сковороде разогреть оливковое масло. Обжарить до румяности лук, чеснок, морковь и имбирь.
Добавить в сковороду тыкву, томатную пасту, карри и кусочки курицы. Жарить ещё пару минут. Затем добавить нарезанные томаты, соль, перец и горячий бульон. Готовить 15 минут. Затем всыпать рис и готовить суп до готовности риса (примерно 20 минут). Если хотите более жидкий суп - возьмите меньше риса. Перед подачей посыпать рис рубленой кинзой.
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