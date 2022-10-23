Что необычного приготовить из тыквы - публикуем вкусные идеи.

Блюда из тыквыобязательно стоит приготовить осенью, пока длится сезон тыквы. В зависимости от рецепта тыква может играть разными вкусами, а также является прекрасной основой для десертов. Собрали 3 вкусных и оригинальных рецепта, в основе которых - пряная солнечная тыква.

Мясные котлеты с тыквой

Тыква - 300 г.

Мясной фарш - 700 г.

Чеснок - 1 крупный зубчик или 2 мелких.

Яйца - 1 шт.

Панировочные сухари - 4 ст.л.

Соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Тыкву и чеснок натереть на мелкой терке. Если хотите получить более выраженный вкус тыквы - возьмите 500 г мякоти. Фарш смешать с тыквой, яйцом, панировочными сухарями и чесноком. Вымесить фарш, посолить и поперчить, сформировать котлеты.

Котлеты с фаршем и тыквой можно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Если запекаете котлеты, то выложите их на противень с пергаментом и поставьте в духовку на 25 минут при 190 градусах. Перед жаркой на сковороде обваляйте котлеты в муке и жарьте по 7-10 минут с каждой стороны.

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Кексы с тыквой, бананом и творогом

Тыква (мякоть) - 200 г.

Творог - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 150 г.

Ванильный сахар - щепотка.

Банан - 1 шт.

Мука - 150 г.

Тыкву произвольно нарезать и отварить до мягкости (15-20 минут). Размять тыкву в пюре. Смешать творог с яйцами и сахаром. Затем добавить тыквенное пюре и ванильный сахар. Перемешать массу до однородности. Добавить мелко нарезанный банан и просеять муку. Ещё раз перемешать. Разложить тесто по силиконовым формам. Выпекать кексы 30 минут при 180 градусах.

Пряный тыквенный суп с курицей и рисом

Мякоть тыквы - 300 г.

Вареная курица или индейка - 500 г.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Морковь - 1 шт.

Имбирь - 30 г.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Томатная паста - 1 ст.лл.

Приправа карри - 1 ст.л.

Помидоры - 400 г.

Куриный бульон - 750 мл.

Рис - 300 г.

Соль, перец, кинза по вкусу.

Лук и чеснок мелко порубить, морковь нарезать кружочками, а тыкву - небольшими кубиками. Имбирь натереть на мелкой терке. В глубокой сковороде разогреть оливковое масло. Обжарить до румяности лук, чеснок, морковь и имбирь.

Добавить в сковороду тыкву, томатную пасту, карри и кусочки курицы. Жарить ещё пару минут. Затем добавить нарезанные томаты, соль, перец и горячий бульон. Готовить 15 минут. Затем всыпать рис и готовить суп до готовности риса (примерно 20 минут). Если хотите более жидкий суп - возьмите меньше риса. Перед подачей посыпать рис рубленой кинзой.

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