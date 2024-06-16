Мясо по-французски - это простое блюдо, которым за раз можно накормить всю семью.

Мясо по-французски готовится из мяса, лука, грибов и других ингредиентов. Для начала рассмотрим более привычный нам рецепт - мясо по французски с ананасами, курицей и майонезом, а затем изучим вариант с другим соусом.

Мясо по-французски - рецепт в духовке

Проще и дешевле готовить мясо по французски с курицей, но вы можете заменить ее свининой или говядиной.

Ингредиенты:

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мясо - 500 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

соль, перец - по вкусу;

майонез;

ананасы - сколько пойдет.

Мясо нужно нарезать на небольшие кусочки и обжарить до золотистости. В сковородку добавляем мелко нарезанные лук и морковь. Их оставляем тушиться до мягкости. Поместите продукты в форму для запекания, сверху выложите ананасы и смажьте майонезом. Далее запекайте мясо по-французски в духовке 180 градусах около 30-40 минут. Подавать стоит мясо по-французски с картошкой и горячим.

Мясо по-французски - классический рецепт

Более интересно будет приготовить мясо по французски с грибами. Однако для его приготовления нужно заранее подготовить бульон и вино - они насытят блюдо новыми оттенками гораздо лучше обычной воды. Для приготовления возьмите:

мясо (говядина или телятина) - 500 г;

лук - 1 шт;

чеснок - 2-3 зубчика;

морковь - 1 шт;

грибы - 200 г;

бульон - 200 мл;

вино - 100 мл;

соль, перец и другие специи - по вкусу;

зелень для украшения

Мясо нужно нарезать на небольшие кубики и обжарить до золотистой корочки. Далее в сковороду добавляем лук, чеснок и морковь. Они должны протушиться пару минут. Потом в емкость всыпаем грибы и готовим до мягкости.

Мясо с овощами заливаем бульйоном и вином. Когда блюдо закипит, приправьте, накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности мяса.

Перед подачей плюдо можно украсить зеленью.

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