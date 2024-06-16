Мясо по-французски готовится из мяса, лука, грибов и других ингредиентов. Для начала рассмотрим более привычный нам рецепт - мясо по французски с ананасами, курицей и майонезом, а затем изучим вариант с другим соусом.
Мясо по-французски - рецепт в духовке
Проще и дешевле готовить мясо по французски с курицей, но вы можете заменить ее свининой или говядиной.
Ингредиенты:
- мясо - 500 г;
- лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- соль, перец - по вкусу;
- майонез;
- ананасы - сколько пойдет.
Мясо нужно нарезать на небольшие кусочки и обжарить до золотистости. В сковородку добавляем мелко нарезанные лук и морковь. Их оставляем тушиться до мягкости. Поместите продукты в форму для запекания, сверху выложите ананасы и смажьте майонезом. Далее запекайте мясо по-французски в духовке 180 градусах около 30-40 минут. Подавать стоит мясо по-французски с картошкой и горячим.
Мясо по-французски - классический рецепт
Более интересно будет приготовить мясо по французски с грибами. Однако для его приготовления нужно заранее подготовить бульон и вино - они насытят блюдо новыми оттенками гораздо лучше обычной воды. Для приготовления возьмите:
- мясо (говядина или телятина) - 500 г;
- лук - 1 шт;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- морковь - 1 шт;
- грибы - 200 г;
- бульон - 200 мл;
- вино - 100 мл;
- соль, перец и другие специи - по вкусу;
- зелень для украшения
Мясо нужно нарезать на небольшие кубики и обжарить до золотистой корочки. Далее в сковороду добавляем лук, чеснок и морковь. Они должны протушиться пару минут. Потом в емкость всыпаем грибы и готовим до мягкости.
Мясо с овощами заливаем бульйоном и вином. Когда блюдо закипит, приправьте, накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности мяса.
Перед подачей плюдо можно украсить зеленью.
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