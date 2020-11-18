Эти нежные и сочные котлеты известны во всем мире.

Наряду с борщом и варениками котлета по-киевски - это одно из самых известных в мире блюд украинской кухни. Нежное мясо в хрустящей панировке включено в меню многих дорогих ресторанов планеты. Котлета по-киевски по праву является гордостью Украины. В отличие от привычных котлет, это блюдо готовится из цельного куска курицы, а не фарша. Главная изюминка киевской котлеты - жидкая начинка с вытекающим ароматным маслом.

Классическая котлета по-киевски

Сливочное масло - 140 г.

Курица - 1,2 кг.

Петрушка - 20 г.

Соль - 0,5 чайной ложки.

Куриное яйцо - 2 шт.

Молоко - 100 мл.

Пшеничная мука - 60 г.

Панировочные сухари - 140 г.

Сливочное масло - 50 г.

Растительное масло - 300 мл.

Курицу без кожи разделать на два куска филе грудки вместе с плечевой костью на ножке. Филе положить внутренней стороной вверх, надрезать от середины вдоль в обе стороны, положить половинки так, чтобы поместилась начинка, отбить молотком. Аккуратно удалить белые сухожилия.

В миске смешать нарезанную петрушку, растопленное сливочное масло и соль до однородной массы. Разделить смесь на две части и поставить в морозилку на 5 минут. Затем положить начинку в филе, плотно завернуть и снова убрать на 5 минут в морозилку.

Отдельно в миске взбить яйца с молоком. Котлеты обвалять в муке, потом в яичной смеси, в панировочных сухарях, затем в смеси, затем снова в панировке. В емкость для фритюра налить масло и нагреть до 200 градусов. Разогреть до 200 градусов духовку. Поджарить котлеты во фритюре до золотистой корочки (примерно 5 минут), затем довести до готовности в духовке в течение 10 минут. Перед подачей выложить на салфетку, чтобы впитать жир.

Котлета по-киевски с сыром

Куриная грудка - 1 шт.

Масло сливочное - 40 г.

Петрушка.

Паприка сладкая приправа.

Соль, перец черный.

Чеснок - 1 зубчик.

Сыр гауда - 20 г.

Панировочные сухари - 300 г.

Мука - 200 г.

Яйцо - 2 шт.

Растительное масло рафинированное - 300 г.

Куриную грудку по кости разделить на 2 части. Каждую часть вдоль разрезать пополам. В итоге получается 4 филе. Каждую половинку филе отбить, посолить и поперчить. Сливочное масло растопить, добавить зелень, соль, перец, чеснок потертый на мелкой терке, и паприку.

На край грудки положить кусок сыра и масла с приправой, завернуть в рулет. Яйца с солью взбить вилкой. Обвалять рулеты в муке, потом в яйце, потом в сухарях, затем опять в яйце и в сухарях.

В сотейник налить растительное масло (примерно на 3 см) и поджарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Затем поставить в духовку на 15 минут при температуре 190 градусов.

Котлета по-киевски с грибами

Куриное филе - 1 кг.

Лук репчатый - 2 шт.

Шампиньоны - 200 г.

Масло сливочное - 150 г.

Растительное масло - 500 г.

Соль, специи.

Мука - 1 ст.

Панировка - 1 ст.

Яйцо - 2 шт.

Молоко - 3-4 ст.л.

Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета. К луку добавить нарезанные грибы, посолить и поперчить, жарить до готовности. Куриное филе из грудки нарезать на пластины, отбить молотком, посолить и поперчить. На край отбивных положить кусочек масла с грибами, завернуть в рулеты.

Отдельно в миске взбить яйца с молоком. Котлеты обвалять в муке, потом в яичной смеси, в панировочных сухарях, затем в смеси, затем снова в панировке. В сковороду налить растительное масло до середины котлет и обжарить их на фритюре. Затем поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

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Автор: Екатерина Пулатова