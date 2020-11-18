Наряду с борщом и варениками котлета по-киевски - это одно из самых известных в мире блюд украинской кухни. Нежное мясо в хрустящей панировке включено в меню многих дорогих ресторанов планеты. Котлета по-киевски по праву является гордостью Украины. В отличие от привычных котлет, это блюдо готовится из цельного куска курицы, а не фарша. Главная изюминка киевской котлеты - жидкая начинка с вытекающим ароматным маслом.
Классическая котлета по-киевски
- Сливочное масло - 140 г.
- Курица - 1,2 кг.
- Петрушка - 20 г.
- Соль - 0,5 чайной ложки.
- Куриное яйцо - 2 шт.
- Молоко - 100 мл.
- Пшеничная мука - 60 г.
- Панировочные сухари - 140 г.
- Сливочное масло - 50 г.
- Растительное масло - 300 мл.
Курицу без кожи разделать на два куска филе грудки вместе с плечевой костью на ножке. Филе положить внутренней стороной вверх, надрезать от середины вдоль в обе стороны, положить половинки так, чтобы поместилась начинка, отбить молотком. Аккуратно удалить белые сухожилия.
В миске смешать нарезанную петрушку, растопленное сливочное масло и соль до однородной массы. Разделить смесь на две части и поставить в морозилку на 5 минут. Затем положить начинку в филе, плотно завернуть и снова убрать на 5 минут в морозилку.
Отдельно в миске взбить яйца с молоком. Котлеты обвалять в муке, потом в яичной смеси, в панировочных сухарях, затем в смеси, затем снова в панировке. В емкость для фритюра налить масло и нагреть до 200 градусов. Разогреть до 200 градусов духовку. Поджарить котлеты во фритюре до золотистой корочки (примерно 5 минут), затем довести до готовности в духовке в течение 10 минут. Перед подачей выложить на салфетку, чтобы впитать жир.
Котлета по-киевски с сыром
- Куриная грудка - 1 шт.
- Масло сливочное - 40 г.
- Петрушка.
- Паприка сладкая приправа.
- Соль, перец черный.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Сыр гауда - 20 г.
- Панировочные сухари - 300 г.
- Мука - 200 г.
- Яйцо - 2 шт.
- Растительное масло рафинированное - 300 г.
Куриную грудку по кости разделить на 2 части. Каждую часть вдоль разрезать пополам. В итоге получается 4 филе. Каждую половинку филе отбить, посолить и поперчить. Сливочное масло растопить, добавить зелень, соль, перец, чеснок потертый на мелкой терке, и паприку.
На край грудки положить кусок сыра и масла с приправой, завернуть в рулет. Яйца с солью взбить вилкой. Обвалять рулеты в муке, потом в яйце, потом в сухарях, затем опять в яйце и в сухарях.
В сотейник налить растительное масло (примерно на 3 см) и поджарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Затем поставить в духовку на 15 минут при температуре 190 градусов.
Котлета по-киевски с грибами
- Куриное филе - 1 кг.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Шампиньоны - 200 г.
- Масло сливочное - 150 г.
- Растительное масло - 500 г.
- Соль, специи.
- Мука - 1 ст.
- Панировка - 1 ст.
- Яйцо - 2 шт.
- Молоко - 3-4 ст.л.
Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета. К луку добавить нарезанные грибы, посолить и поперчить, жарить до готовности. Куриное филе из грудки нарезать на пластины, отбить молотком, посолить и поперчить. На край отбивных положить кусочек масла с грибами, завернуть в рулеты.
Отдельно в миске взбить яйца с молоком. Котлеты обвалять в муке, потом в яичной смеси, в панировочных сухарях, затем в смеси, затем снова в панировке. В сковороду налить растительное масло до середины котлет и обжарить их на фритюре. Затем поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
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