Куриный, говяжий или свиной паштет - закуска, которую можно приобрести в любом магазине. Но зачем, если его легко приготовить самостоятельно из знакомых ингредиентов. УНИАН выяснил, какой самый вкусный паштет и какие рецепты точно нужно записать себе.
Обязательно запомните простые рекомендации, зная о которых, у вас получится сделать нежный и сытный паштет.
Ранее мы рассказывали, что приготовить из печени, кроме паштета.
- Паштет домашний в сале
- Паштет из печени говядины с маслом и зеленью
- Нежный паштет из куриной печени с сыром
Паштет домашний в сале
- Печень индюшиная - 500 г
- Сало свежее, шпик - 100 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйца - 1 шт.
- Соль
- Перец черный молотый
- Мускатный орех - щепотка
- Тонкий пласт сала (толщина - до 0,8 см), (размер - 20х20 см)
Печень вымыть, обсушить, измельчить, а сало нарезать кусками 2х2 см. На сковороде с маслом обжарить печень, сало и лук, нарезанный полукольцами, 10 минут. Пару кусочков печени мелко нарезать (до 0.5 см в диаметре), а остальную вместе с салом и луком пропустить через мясорубку или блендер. Добавить желток, соль, перец, мускатный орех. Отдельно взбить белок и аккуратно подмешать в массу, добавить измельченные кусочки печени.
Выстелить фольгу на форму, выложить пласт сала. Посолить, поперчить, сверху выложить паштет и сформировать рулет. Посыпать солью и перцем, завернуть в фольгу. Выпекать в духовке 30-40 минут при 180°C. Остудить в духовке, а затем убрать в холодильник.
Паштет из печени говядины с маслом и зеленью
Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы к моменту приготовления оно было мягким.
- Печень говяжья - 500 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло сливочное (размягченное) - 200 г
- Масло растительное - 1 ст.л
- Укроп свежий - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Печень вымыть, обсушить, нарезать кусочками. Налить в кастрюлю воду, положить печень, два раза довести до кипения, после второго снять пену, убавить огонь и варить 20 минут. Слить воду, остудить. Лук и морковь нарезать кубиками, обжарить на сковороде с маслом 5-7 минут. Половину печени и овощей выложить в чашу блендера, измельчить, выложить на отдельную тарелку. Так же поступить со второй половиной ингредиентов.
Соединить массу в одной емкости, посолить, поперчить, добавить 50 гр масла, перемешать. Укроп измельчить, соединить в тарелке с оставшимся маслом. На столе расстелить фольгу, сверху застелить пищевой пленкой, выложить паштет толстым слоем, смазать маслом с укропом. Свернуть рулет, аккуратно заворачивая фольгу. Убрать в холодильник на 3 часа. Охлажденный рулет нарезать кружочками.
Нежный паштет из куриной печени с сыром
- Печень куриная - 500 г
- Сметана 20% - 80 мл
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 2 ст.л
- Сыр - 50 г
- Масло сливочное - 50 г
- Орех мускатный молотый - 1 щепотка
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Масло растительное - для обжаривания
Печень вымыть, обсушить, обвалять каждый кусочек в муке. Лук нарезать полукольцами, обжарить печень на растительном масле с двух сторон. Добавить лук, перемешать, жарить до готовности. Выложить сметану, соль и специи, снова перемешать, влить 50 мл воды, накрыть крышкой, тушить на медленном огне 20 минут.
Вареные яйца и твердый сыр натереть на терке, соединить в одной посуде и добавить сливочное масло, перемешать. Готовую печень пропустить через мясорубку, дополнительно размять вилкой.
Постелить пищевую пленку, на нее выложить паштет, сверху распределить начинку. Аккуратно свернуть паштет, концы пленки скрутить в жгут, а сам рулет несколько раз прокрутить на столе, чтобы он стал плотным. Убрать в холодильник на 1-2 часа.