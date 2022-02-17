Сколько по времени варить печень для паштета и хитрость, о которой вы точно не знали - в материале УНИАН.

Куриный, говяжий или свиной паштет - закуска, которую можно приобрести в любом магазине. Но зачем, если его легко приготовить самостоятельно из знакомых ингредиентов. УНИАН выяснил, какой самый вкусный паштет и какие рецепты точно нужно записать себе.

Обязательно запомните простые рекомендации, зная о которых, у вас получится сделать нежный и сытный паштет.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из печени, кроме паштета.

Паштет домашний в сале

Печень индюшиная - 500 г

Сало свежее, шпик - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйца - 1 шт.

Соль

Перец черный молотый

Мускатный орех - щепотка

Тонкий пласт сала (толщина - до 0,8 см), (размер - 20х20 см)

Печень вымыть, обсушить, измельчить, а сало нарезать кусками 2х2 см. На сковороде с маслом обжарить печень, сало и лук, нарезанный полукольцами, 10 минут. Пару кусочков печени мелко нарезать (до 0.5 см в диаметре), а остальную вместе с салом и луком пропустить через мясорубку или блендер. Добавить желток, соль, перец, мускатный орех. Отдельно взбить белок и аккуратно подмешать в массу, добавить измельченные кусочки печени.

Выстелить фольгу на форму, выложить пласт сала. Посолить, поперчить, сверху выложить паштет и сформировать рулет. Посыпать солью и перцем, завернуть в фольгу. Выпекать в духовке 30-40 минут при 180°C. Остудить в духовке, а затем убрать в холодильник.

Паштет из печени говядины с маслом и зеленью

Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы к моменту приготовления оно было мягким.

Печень говяжья - 500 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло сливочное (размягченное) - 200 г

Масло растительное - 1 ст.л

Укроп свежий - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Печень вымыть, обсушить, нарезать кусочками. Налить в кастрюлю воду, положить печень, два раза довести до кипения, после второго снять пену, убавить огонь и варить 20 минут. Слить воду, остудить. Лук и морковь нарезать кубиками, обжарить на сковороде с маслом 5-7 минут. Половину печени и овощей выложить в чашу блендера, измельчить, выложить на отдельную тарелку. Так же поступить со второй половиной ингредиентов.

Соединить массу в одной емкости, посолить, поперчить, добавить 50 гр масла, перемешать. Укроп измельчить, соединить в тарелке с оставшимся маслом. На столе расстелить фольгу, сверху застелить пищевой пленкой, выложить паштет толстым слоем, смазать маслом с укропом. Свернуть рулет, аккуратно заворачивая фольгу. Убрать в холодильник на 3 часа. Охлажденный рулет нарезать кружочками.

Нежный паштет из куриной печени с сыром

Печень куриная - 500 г

Сметана 20% - 80 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Мука - 2 ст.л

Сыр - 50 г

Масло сливочное - 50 г

Орех мускатный молотый - 1 щепотка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Печень вымыть, обсушить, обвалять каждый кусочек в муке. Лук нарезать полукольцами, обжарить печень на растительном масле с двух сторон. Добавить лук, перемешать, жарить до готовности. Выложить сметану, соль и специи, снова перемешать, влить 50 мл воды, накрыть крышкой, тушить на медленном огне 20 минут.

Вареные яйца и твердый сыр натереть на терке, соединить в одной посуде и добавить сливочное масло, перемешать. Готовую печень пропустить через мясорубку, дополнительно размять вилкой.

Постелить пищевую пленку, на нее выложить паштет, сверху распределить начинку. Аккуратно свернуть паштет, концы пленки скрутить в жгут, а сам рулет несколько раз прокрутить на столе, чтобы он стал плотным. Убрать в холодильник на 1-2 часа.

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