Простые вторые блюда на праздничный стол, которые и по карману не ударят, и гостей голодными не оставят - в материале УНИАН.

В наступающем году, который пройдет под покровительством Кролика (Кота), важно соблюсти баланс - приготовить и мясные, и рыбные, и овощные блюда, чтобы не разгневать символ года. УНИАН выяснил, что готовят на горячее в год Кролика (Кота), чтобы стол выглядел богато.

Ранее мы говорили о том, какие можно приготовить закуски на Новый год 2023 для себя и своих гостей.

Горячие блюда из мяса на новогодний стол

Мясо по-французски

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Свинина - 1 кг

Шампиньоны - 1 кг

Лук репчатый - 2 шт.

Сыр твердый - 100 гр

Сыр адыгейский - 100 гр

Помидоры красные - 2 шт.

Горчица (готовый соус) - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Грибы вымыть, нарезать, выложить на разогретую сковороду с маслом. Лук очистить, нарезать, добавить к грибам. Жарить это все на сковороде до выпаривания жидкости из грибов и мягкости лука. В конце выложить грибы и лук на отдельную тарелку. Оба сыра натереть на терке. Мясо нарезать ломтиками шириной примерно 1.5 см. Отбить мясо с двух сторон через пищевую пленку.

Включить духовку, застелить ее пергаментом, сверху выложить мясо. Смазать отбивные горчицей, посолить и поперчить, сверху выложить грибы с луком. Далее - нарезанные полукольцами помидоры. Посыпать отбивные адыгейским сыром, потом - обычным. Запекать мясо в духовке 35 минут при 200°C.

Картофель с мясным фаршем и плавленым сыром

Картофель - 10-12 шт.

Фарш свиной - 350 г

Лук репчатый - 100-130 г

Сыр плавленый (мягкий) - 50 г

Чеснок - 2 зубчика

Петрушка свежая - 5 веточек

Масло растительное - 25 мл

Томатный соус - 50 г

Майонез - 30 г

Зира (кумин) - 1 щепотка

Орегано сушеный - 1 щепотка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Петрушку мелко нарезать, чеснок очистить, пропустить через пресс. Лук очистить, натереть на мелкой терке. К фаршу добавить лук, петрушку, чеснок, тертый плавленый сыр, зиру, орегано, черный перец и соль. Тщательно перемешать, разогреть духовку до 190°C. Очистить картофель, отрезать с одной стороны кусочек так, чтобы каждая картофелина устойчиво стояла на столе или тарелке.

На каждом клубне сделать 4 надреза крест-накрест, не доходя до конца. Наполнить картофель фаршем, смешать майонез, томатную пасту и 100 мл воды. Выложить картофель в форму для запекания, полить соусом, сбрызнуть растительным маслом. Накрыть форму фольгой, отправить в духовку на 45 минут при 190°C. Спустя время, снять фольгу и запекать картофель еще 20 минут.

Рыбные горячие блюда на праздник

Кальмары фаршированные

Кальмары - 4 шт.

Крабовые палочки - 100 г

Яйца - 2 шт.

Рис - 100 г

Майонез - 3 ст. л

Соль - 1 щепотка

Тушки кальмаров промыть, снять кожицу, выложить в кипящую подсоленную воду и варить 30-40 секунд. Яйца сварить вкрутую, мелко нарезать. Крабовые палочки измельчить, рис отварить. Соединить эти три ингредиента, заправить майонезом. Начинить кальмары приготовленным салатом, выложить кальмары в форму для запекания, покрытую фольгой. Запекать в разогретой духовке 10-15 минут при 190°C.

Рыба "под шубой"

Филе любой рыбы - 1 кг

Морковь - 3 шт.

Лук репчатый - 3 шт.

Сыр твердых сортов - 200 г

Соль

Перец

Майонез

Зелень

Филе рыбы вымыть, обсушить бумажными полотенцами, выложить на противень или в форму для запекания. Посолить, поперчить, сверху покрыть репчатым луком, нарезанным полукольцами. Морковь натереть на терке, выложить следующим слоем. В конце равномерно посыпать блюдо тертым сыром. Смазать заготовку майонезом и отправить в духовку. Запекать рыбу под "шубой" 50-60 минут при 180°C.

Грибные и овощные современные горячие блюда

Шампиньоны, запеченные с сыром

Шампиньоны среднего размера - 600 г

Лук репчатый - 1-2 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Белый хлеб - 1-2 кусочка

Сыр - 100-150 г

Прованские травы - по вкусу

Растительное масло для жарки - 10-20 г

Шампиньоны вымыть, обсушить, отрезать ножки, которые потом мелко нарезать. Обжарить на сковороде с измельченным репчатым луком, приправить чесноком, пропущенным через пресс. Блендером измельчить хлеб в крошку, добавить на сковороду. Посыпать прованскими травами и наполнить шляпки шампиньонов начинкой. Запекать в духовке 20 минут при 180°C.

Картофельная запеканка "Дофин"

Картофель - 800-900 г

Сливки нежирные - 600 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Чеснок - 2-3 средних зубчика

Разогреть духовку до 190°C, очистить, вымыть и нарезать картофель кружками по 0.5 см толщиной. Выложить картофель в кастрюлю, залить сливками, посолить, поперчить и перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить 5-10 минут. Переложить картошку в форму для запекания, посыпать измельченным чесноком, солью и перцем. Сливки, в которых картофель варился, процедить и залить в форму. Накрыть блюдо фольгой и запекать в духовке 40 минут.

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