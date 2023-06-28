Рассказываем, как сделать два ароматных блюда из свинины, которые станут отличным выбором для обеда или ужина.

Если вы задаетесь вопросом, что приготовить на второе сегодня, у вас есть множество вариантов. Например, свинина - мясо, из которого получаются вкуснейшие блюда. В этой статье мы поделимся двумя рецептами, чтобы вдохновить вас на гастрономические эксперименты.

Свинина с картошкой на сковороде "По-селянски"

Что приготовить из свинины на ужин - одним из вариантов будет тушеная свинина на сковороде. Для этого рецепта вам потребуются следующие ингредиенты:

Свинина - 400 г.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Картофель - 600 г.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Специи, соль - по вкусу.

Нарежьте свинину кусочками и обжарьте на сковороде, пока не перестанет сочиться. Добавьте нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь, обжарьте еще 5-7 минут.

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Добавьте нарезанный кубиками картофель, чеснок и специи, залейте небольшим количеством воды и тушите до готовности. Получившееся блюдо порадует вас сочностью и неповторимым вкусом.

Пикантные свиные ребрышки в соево-медовом соусе

Еще один вариант, что можно приготовить из свинины - это ребрышки в соусе.

Вам понадобятся:

Свиные ребрышки - 500 г.

Чеснок - 2-3 зубчика.

Соевый соус, мед - в равных пропорциях.

Специи, соль - по вкусу.

Смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и специи. Промаринуйте свиные ребрышки в этой смеси 30 минут. Затем запекайте их в разогретой духовке до золотистой корочки.

Свинина - это мясо, которое предлагает множество возможностей для приготовления вкусных блюд на второе. Вы можете экспериментировать, добавлять в блюда из мяса свои любимые специи и создавать неповторимые сочетания вкусов.

Ранее УНИАН рассказывал, как готовится запеченная картошка в духовке с начинкой или без.

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