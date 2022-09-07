Что приготовить из кабачков на ужин быстро и почему запеканка - отличный вариант - читайте в материале УНИАН.

Кабачок - вкусный летний овощ, который можно купить и в начале осени. Он подходит для приготовления ужина или зимних заготовок. Ранее мы предлагали вкусные и простые рецепты из кабачков на каждый день, а также рассказывали, как готовить варенье из кабачков на зиму. Сегодня поведаем, какая запеканка из тертых кабачков точно понравится вашим близким.

Запеканка из кабачка с фаршем и помидорами

репчатый лук - 1 шт;

растительное масло;

мясной фарш - 400 гр;

соль, перец;

помидор - 1 шт;

сметана - 4 ст.л;

яйца - 2 шт;

чеснок - 2-4 зубчика;

сушеный орегано - 1 ч.л;

твердый сыр - 50 гр;

сливочное масло.

Репчатый лук нарезать кубиками и выложить на разогретую сковороду. Обжарить до прозрачности, затем добавить фарш, посолить, поперчить и готовить 20 минут. Выложить нарезанный помидор и готовить еще 5 минут. В отдельной емкости смешать сметану, яйца, измельченный чеснок и орегано. Кабачки нарезать тонкими пластинами.

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Сливочным маслом смазать форму для запекания, на дно выложить несколько пластин кабачков. Вылить часть сметанного соуса, сверху - фарш. Так повторять слои, пока не закончатся ингредиенты, в конце посыпать сыром и запекать 45 минут при 180 °C.

Запеканка с кабачками и картошкой со сливками

кабачки - 3 шт;

картофель - 6-7 шт;

соль, перец;

сушеный орегано - 0.5 ч.л;

жирные сливки - 480 гр;

твердый сыр - 150 гр;

чеснок - 2 зубчика.

Кабачки нарезать тонкими кружочками, с картошкой поступить так же, но диаметр слайсов должен быть меньше. Посолить, поперчить овощи, добавить орегано и перемешать. В отдельной емкости смешать сливки, измельченный чеснок, тертый сыр и мелко нарезанный лук. Выложить овощи в форму для запекания слоями, чередуя кабачки с картошкой, сверху вылить сливочный соус. Запекать 40-45 минут при 200 °C.

Запеканка из кабачков с курицей и сыром

кабачки - 2 шт;

соль, перец;

куриное филе - 400 гр;

репчатый лук - 1 шт;

чеснок - 3 зубчика;

яйца - 2 шт;

растительное масло;

укроп;

сметана - 1 ст.л;

твердый сыр - 50 гр.

Кабачки натереть на крупной терке, посолить, поперчить, перемешать и оставить на 30 минут. Затем слить жидкость и отжать овощи. Курицу и лук нарезать кубиками, пропустить через мясорубку вместе с чесноком (можно использовать комбайн). Добавить соль, перец, яйца и укроп, снова перемешать. В ту же емкость натереть кабачки.

Форму для запекания смазать маслом, распределить по ней приготовленную массу. Сверху залить сметаной и запекать в духовке 30 минут при 190 °C. Затем достать блюдо, посыпать сыром и запекать еще 10 минут.

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