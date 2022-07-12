Любите кабачки, но не знаете, что же из них можно приготовить, кроме обжаренных кружочков на сковороде? Мы подскажем несколько простых, но весьма вкусных рецептов.

Лето - сезон овощей, ягод и фруктов. В это время на прилавках магазинов в Украине появляются молодые кабачки. Сколько всего вкусного можно приготовить из этого овоща! УНИАН расскажет, как сделать вкусные котлеты из кабачков, какие блюда из кабачков в духовке можно приготовить и как сделать простые блюда из кабачков на сковороде.

Котлеты из кабачков

кабачки - 2 шт;

сладкий перец - 1 шт;

яйца - 2 шт;

сыр - 150 г;

овсяные хлопья - 0,5 стакана;

мука - 3 ст.л;

зелень и чеснок по вкусу;

специи и ароматные травы по вкусу.

Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем на 10 минут. В это время сладкий перец, зелень и чеснок мелко режем, а сыр трем на крупной терке.

Кабачковую массу отжимаем от лишнего сока. В кабачки добавляем сладкий перец, зелень и чеснок, сыр, яйца, овсяные хлопья, специи и ароматные травы. Оставляем массу на 10 минут, чтобы хлопья стали мягкими.

Всыпаем муку и перемешиваем. Если масса жидкая, добавляем еще муки.

Котлеты выкладываем на сковороду ложкой и обжариваем на разогретой сковороде до румяности с двух сторон на небольшом огне. После того, как вы перевернете котлетки, накрывайте сковороду крышкой, чтобы все хорошо прожарилось.

Простые блюда из кабачков в духовке

Кабачки с помидорами и сыром в духовке

Кабачки - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Яйца - 1 шт.

Сметана - 3 ст.л.

Молоко - 2 ст.л.

Твёрдый сыр - 30 г.

Соль и перец по вкусу.

Кабачки нарежьте кольцами, толщиной 0,5 сантиметров. Болгарский перец и помидоры также нарежьте кольцами.

В выбранную форму для запекания выложите вертикально овощи, чередуя их между собой: кабачок, перец, кабачок, помидор и т.д. Выложенные овощи посолите, добавьте чёрный молотый перец.

Смешать сметану, яйца и молоко, посолить и поперчить. Этой смесью залить подготовленные овощи. Сыр натрите на средней тёрке и равномерно присыпьте им овощи.

Поставьте форму с овощами в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут или до румяной корочки.

Кабачки с курицей в духовке

Куриные ножки - 7 шт.

Кабачки - 1 шт.

Сметана - 100 г.

Горчица - 1 ст.л.

Куркума - 1 ч.л.

Чеснок - 3 зубчика.

Соль, специи - по вкусу.

Как приготовить кабачки с курицей в духовке? В просторной чаше соедините сметану и горчицу. Добавьте куркуму, соль, специи и измельченный чеснок.

Кабачки нарезать квадратиками по 2-3 сантиметра и добавить в чашу с маринадом. Сюда же добавить курицу. Перемешать и оставить на 1 час мариноваться.

Выложить овощи с мясом в форму для запекания, накрыть фольгой или крышкой. Запекать при 180 градусах 45-60 минут. За 20 минут до окончания, снять крышку, чтобы кабачки и курица зарумянились.

Блюда из кабачков на сковороде

Нет ничего проще, чем готовить блюда из кабачков на сковороде. Как их жарить колечками, рассказывать не будем, это слишком банально. Вместо этого расскажем, как приготовить кабачки на сковороде, чтобы было оригинально и вкусно.

Кабачки с яйцом на сковороде

Кабачки - 1 шт.

Куриные яйца - 1 шт.

Пшеничная мука - 2 ст.л.

Растительное масло для жарки.

Перец черный молотый и соль - по вкусу.

Нарежьте кабачки на кружочки толщиной не более 0,5 сантиметра. Смешайте яйцо с солью и перцем. В плоскую тарелку насыпьте пшеничную муку.

Каждый кусочек кабачка обмакните в яичной смеси так, чтобы он полностью был ею покрыт. Затем кабачок положите в тарелку с мукой и обваляйте его со всех сторон.

Кабачки в кляре из яйца и муки выложите в разогретое масло в сковороду. Обжарьте каждую партию кусочков кабачка на среднем огне до образования румяной корочки, затем переверните и также пожарьте со второй стороны. Масла нужно налить столько, чтобы кусочки кабачка до половины в высоту находились в нем.

Готовые кабачки снимайте на тарелку с бумажным полотенцем - оно впитает лишний жир.

Деруны из кабачков и картошки на сковороде

Кабачки - 200 г.

Картошка - 200 г.

Мука - 3 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Растительное масло для жарки.

Перец черный молотый и соль - по вкусу.

Кабачок натереть на средней терке. Выделившийся сок слить. Картофель также очистить и натереть на средней терке. При необходимости картофель слегка отжать.

Соединить картофель и кабачок, добавить яйцо и тщательно перемешать. Посолить, поперчить, всыпать муку и еще раз перемешать.

В сковороде разогреть растительное масло и на среднем огне обжарить небольшие оладушки с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Блюда из кабачков с фаршем

Нет ничего проще, чем готовить блюда из кабачков с фаршем. Держите проверенный рецепт.

Оладьи из кабачков и фарша на сковороде

Для теста:

Кабачки - 400 г.

Куриные яйца - 2 шт.

Сода пищевая + уксус - 0,5 ч.л.

Мука - 5 ст.л.

Соль, перец - по вкусу.

Для начинки:

Куриный фарш - 300 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Соль, перец - по вкусу.

Вода - 50 мл.

Растительное масло для жарки.

Кабачки натереть на крупной терке. Посолите потертые кабачки, перемешайте, подождите10 минут и отожмите лишнюю жидкость. Добавить к кабачкам яйца, перец и гашенную уксусом соду, перемешайте. Добавьте к кабачкам муку и перемешайте.

В отдельную миску выложите фарш, лук мелко порубите и добавьте к фаршу. Посолите и поперечите по вкусу. Добавьте в фарш воды для сочности и перемешайте.

Выкладывайте ложкой кабачковое тесто на раскаленное масло, разравнивайте, чтобы оладьи были плоскими и тонкими. На кабачковые оладьи выложите фарш, также разровняйте. Сверху на фарш тонким слоем положите еще кабачковое тесто. Накройте сковородку крышкой, жарьте до румяности и золотистости с двух сторон.

На заметку: блюда из кабачков с фаршем получаются особенно вкусными и ароматными, если в них добавить чеснок.

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