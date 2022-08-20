Варенье из кабачков очень необычное и невероятно вкусное.

Кабачки мы привыкли видеть в соленых блюдах, таких как рагу, рататуй и кабачковые оладьи. Однако из этого овоща получается необычайно вкусное варенье. Таким десертом можно удивить гостей и они будут гадать - из чего оно сделано.

Для приготовления блюда выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей. Часто в это варенье добавляют цитрусы, фрукты и сухофрукты. Кабачки впитывают вкус других продуктов и хорошо сочетаются с ними.

Варенье из кабачков с лимоном и апельсином

Кабачки - 600 г.

Апельсины - 350 г.

Лимон - 1 шт.

Сахар - 500 г.

Цитрусы разделите на цедру и дольки. Снять пленку и белые прожилки с мякоти. Удалить все косточки. Если кабачки старые, то с них нужно снять кожуру и удалить семечки, а молодые можно не очищать.

Кабачки нарезать кубиком с кожицей и переложить в кастрюлю. Добавить к кабачкам натертую на терке цедру лимона и апельсина. Затем добавьте нарезанную мякоть лимона и апельсинов. Засыпать продукты сахаром и оставить на 30 минут, чтобы выделился сок.

Смесь довести до кипения на маленьком огне, проварить 3 минуты и выключить. Затем полностью остудить варенье до комнатной температуры. Повторить процедуру варки и остывания ещё 2 раза. Разложить варенье по вымытым банкам. Стерилизовать банки не обязательно.

Варенье из кабачков с яблоком и изюмом

Кабачки - 1200 г.

Сахарная пудра - 700 г.

Яблоки - 2 ш.

Изюм - 200 г.

Ванилин - щепотка.

Кабачки нарезать небольшими кубиками и выложить в кастрюлю. Засыпать сахарной пудрой и поставить на средний огонь. Довести до кипения и убавить огонь до минимального. Варить кабачки с пудрой 20 минут, периодически помешивая.

Яблоки очистить от кожуры и семечек, натереть на крупной терке. Добавить яблоки, ванилин и изюм в кастрюлю к кабачкам. Варить варенье ещё 15 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закрутить стерилизованными крышками. Хранить варенье в прохладном темном месте.

Вас также могут заинтересовать новости: