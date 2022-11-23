Домашний сацебели на зиму не сравнится с соусом, купленным в магазине.

Кисло-сладкий соус сацебели с пряными нотками идеально подходит к мясу, овощам гриль, шашлыку или рыбе. Главными ингредиентами соуса являются помидоры, орехи, чеснок и фруктовый сок или пюре. Настоящий классический сацебели очень отличается от соусов, которые можно купить в украинских магазинах. Предлагаем вам приготовить настоящий грузинский соус в банках, которым можно наслаждаться всю зиму.

Соус сацебели классический с фруктовым соком и орехами

Гранатовый, яблочный, сливовый или виноградный сок - 1 стакан.

Чеснок - 1 головка.

Сахар - 1 ст.л. с горкой.

Кинза - маленький пучок.

Грецкие орехи - 100 г.

Острый красный перец - 1/3 стручка.

Специи по вкусу - черный молотый перец, хмели-сунели, тмин, кориандр.

Соль по вкусу.

Орехи обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде. Кинзу мелко нарезать. Острый перец очистить от семян, почистить чеснок. Пропустить через мясорубку или перемолоть в блендере чеснок, острый перец, кинзу, грецкие орехи. Всыпать соль, сахар и специи, влить фруктовый сок. Довести сацебели до кипения и разлить по стерилизованным банкам. Сначала соус будет жидким, но со временем станет гуще.

Сацебели на зиму с грецкими орехами

Помидоры - 1 кг.

Чеснок - 100 г.

Кинза - небольшой пучок.

Грецкие орехи - 100 гр.

Куриный бульон - 100 мл.

Специи по вкусу - зира, хмели-сунели, шафран, черный перец, кориандр.

Соль, сахар по вкусу.

Уксус - 1 ст.л.

Грецкие орехи поджарить на раскаленной сухой сковороде. Зелень, орехи, помидоры и чеснок промыть и пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и специи. Варить соус на среднем огне 10 минут. Долить куриный бульон и варить ещё 5 минут. В конце варки добавить уксус. Горячий соус разложить в стерилизованные банки и закрыть стерилизованными крышками.

Видео дня

Сацебели на зиму из помидор

Помидоры - 1 кг.

Болгарский перец - 300 г.

Чеснок - 5 зубч.

Перец острый стручковый - 1 шт.

Зелень (кинза, петрушка, сельдерей) - 50 г.

Молотый кориандр - 1 чайн.л.

Соль - 1 чайн.л.

Сахар - 2 чайн.л.

Помидоры лучше выбирать плотные и сладкие. Вымыть помидоры и крупно нарезать. Очистить болгарский и острый перец от семян и хвостика, почистить чеснок. Зелень промыть и обсушить. Измельчить в мясорубке или в чаше блендера перцы, помидоры и кинзу до средних кусочков. Переложить в кастрюлю с толстым дном и варить 20 минут, периодически помешивая соус.

Через 20 минут всыпать в соус кориандр и хмели-сунели. Варить ещё 30-40 минут, пока соус не станет густым и тягучим. Затем добавить измельчённый чеснок, сахар и другие специи. Греть ещё 5 минут на минимальном огне и выключить. Разложить соус в стерилизованные банки и закрутить обработанными крышками.

Вас также могут заинтересовать новости: