Из перьев зеленого лука можно готовить салаты, горячие блюда и соус.

С приближением лета в Украине наступает сезон свежей зелени, а также начинает созревать лук и чеснок. Есть много вариантов того, что приготовить из зеленого лука. Мы собрали четыре витаминных рецепта, которые разнообразят ваш рацион. Эти блюда из зеленого лука очень полезные и готовятся просто.

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Салат из зеленого лука и яиц

Ингредиенты:

зеленый лук - 1 пучок;

яйца - 3 шт.;

сметана - 150 г;

соль, перец по вкусу;

бальзамический уксус или соевый соус - 1 стол. л.

Яйца сварите вкрутую (8-10 минут) и остудите. Зеленый лук помойте, уберите вялые и подгнившие стебли, подсушите. Нарежьте перья без белых частей острым ножом. Яйца нарежьте кубиком, посолите и поперчите, смешайте с луком. Также посолите сметану и приправьте любимыми приправами, смешайте с парой капель соевого соуса или уксуса. Заправьте салат соусом и сразу же подавайте на стол.

По желанию в салат из зеленого лука можно добавить свежие огурцы, редиску или щавель.

Соус из зеленого лука

Ингредиенты:

сметана - 250 г;

зеленый лук - 20 г;

яичный желток - 1 шт.;

горчица - 20 г;

сахар - щепотка;

лимонный сок - пара капель;

соль, перец по вкусу.

Зеленый лук мелко нарежьте. Свежий или вареный яичный желток разотрите до однородности с солью и сахаром, смешайте со сметаной. Приправьте соус по вкусу специями, лимонным соком и солью, а затем вмешайте рубленый зеленый лук.

Кимчи из зеленого лука

Кимчи - это традиционная острая азиатская закуска из свежих овощей. Это хороший вариант того, что приготовить из большого количества зеленого лука.

Ингредиенты:

зеленый лук - 600 г;

чеснок - 15 зубчиков;

рисовая мука (или крахмал) - 10 г;

имбирь - 20 г;

азиатский рыбный соус (можно заменить соевым) - 6 стол. л.;

сахар - 2 стол. л.;

перец чили хлопьями - 100 г;

кунжут - 1 стол. л.

Лук промойте холодной водой и срежьте белые части. В небольшой кастрюле смешайте 200 мл воды с рисовой мукой с помощью венчика. Варите на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая, пока не получится констистенция киселя.

Чеснок, имбирь, рыбный соус, сахар и рисовый отвар взбейте в блендере. Добавьте хлопья чили и тщательно размешайте. Полученной массой натрите луковые перья. Затем разделите лук на пучки по 2-3 штуки и свяжите каждый в тугой узел.

Кунжут обжарьте на сухой сковороде пару минут до золотистого цвета. Выложите лук в большую емкость, посыпьте кунжутом и накройте крышкой. Оставьте кимчи бродить. Через 1-3 дня салат из зеленого лука по-корейски готов. Остроту можно регулировать по своему вкусу.

Оладьи из зеленого лука

Ингредиенты:

кефир 2,5% - 200 мл;

зеленый лук - 1 пучок;

мука - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

сода - щепотка;

подсолнечное масло - 5 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Яйцо взбейте с солью с помощью венчика. Добавьте к нему кефир и постепенно всыпьте муку. Замесите густое и однородное тесто без комочков. Добавьте щепотку соды. Лук вымойте и мелко нарежьте. Вмешайте в тесто. По желанию также можно добавить укроп, шпинат и другую зелень.

На сковороде подогрейте масло. Ложкой выкладывайте оладьи и обжаривайте с двух сторон по 2-3 минуты. Готовые оладьи с зеленым луком подавайте со сметаной.

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