С приближением лета в Украине наступает сезон свежей зелени, а также начинает созревать лук и чеснок. Есть много вариантов того, что приготовить из зеленого лука. Мы собрали четыре витаминных рецепта, которые разнообразят ваш рацион. Эти блюда из зеленого лука очень полезные и готовятся просто.
Салат из зеленого лука и яиц
Ингредиенты:
- зеленый лук - 1 пучок;
- яйца - 3 шт.;
- сметана - 150 г;
- соль, перец по вкусу;
- бальзамический уксус или соевый соус - 1 стол. л.
Яйца сварите вкрутую (8-10 минут) и остудите. Зеленый лук помойте, уберите вялые и подгнившие стебли, подсушите. Нарежьте перья без белых частей острым ножом. Яйца нарежьте кубиком, посолите и поперчите, смешайте с луком. Также посолите сметану и приправьте любимыми приправами, смешайте с парой капель соевого соуса или уксуса. Заправьте салат соусом и сразу же подавайте на стол.
По желанию в салат из зеленого лука можно добавить свежие огурцы, редиску или щавель.
Соус из зеленого лука
Ингредиенты:
- сметана - 250 г;
- зеленый лук - 20 г;
- яичный желток - 1 шт.;
- горчица - 20 г;
- сахар - щепотка;
- лимонный сок - пара капель;
- соль, перец по вкусу.
Зеленый лук мелко нарежьте. Свежий или вареный яичный желток разотрите до однородности с солью и сахаром, смешайте со сметаной. Приправьте соус по вкусу специями, лимонным соком и солью, а затем вмешайте рубленый зеленый лук.
Кимчи из зеленого лука
Кимчи - это традиционная острая азиатская закуска из свежих овощей. Это хороший вариант того, что приготовить из большого количества зеленого лука.
Ингредиенты:
- зеленый лук - 600 г;
- чеснок - 15 зубчиков;
- рисовая мука (или крахмал) - 10 г;
- имбирь - 20 г;
- азиатский рыбный соус (можно заменить соевым) - 6 стол. л.;
- сахар - 2 стол. л.;
- перец чили хлопьями - 100 г;
- кунжут - 1 стол. л.
Лук промойте холодной водой и срежьте белые части. В небольшой кастрюле смешайте 200 мл воды с рисовой мукой с помощью венчика. Варите на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая, пока не получится констистенция киселя.
Чеснок, имбирь, рыбный соус, сахар и рисовый отвар взбейте в блендере. Добавьте хлопья чили и тщательно размешайте. Полученной массой натрите луковые перья. Затем разделите лук на пучки по 2-3 штуки и свяжите каждый в тугой узел.
Кунжут обжарьте на сухой сковороде пару минут до золотистого цвета. Выложите лук в большую емкость, посыпьте кунжутом и накройте крышкой. Оставьте кимчи бродить. Через 1-3 дня салат из зеленого лука по-корейски готов. Остроту можно регулировать по своему вкусу.
Оладьи из зеленого лука
Ингредиенты:
- кефир 2,5% - 200 мл;
- зеленый лук - 1 пучок;
- мука - 200 г;
- яйцо - 1 шт.;
- сода - щепотка;
- подсолнечное масло - 5 стол. л.;
- соль, перец, специи по вкусу.
Яйцо взбейте с солью с помощью венчика. Добавьте к нему кефир и постепенно всыпьте муку. Замесите густое и однородное тесто без комочков. Добавьте щепотку соды. Лук вымойте и мелко нарежьте. Вмешайте в тесто. По желанию также можно добавить укроп, шпинат и другую зелень.
На сковороде подогрейте масло. Ложкой выкладывайте оладьи и обжаривайте с двух сторон по 2-3 минуты. Готовые оладьи с зеленым луком подавайте со сметаной.