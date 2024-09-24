Салат "Курица под шубой" по вкусу не уступает традиционному рецепту.

Если Шуба уже приелась и не вызывает ярких эмоций, предлагаем приготовить новую вариацию салата. Селедку замените курицей или индейкой, а лук - соленым огурцом. Получается изысканный и сбалансированный салат, который станет любимым в семье. Салат Шуба без селёдки вкусный и на праздник, и на каждый день.

Салат Шуба без селедки с курицей

Ингредиенты:

филе курицы или индейки - 200 г;

картошка - 2 средних шт.;

яйца - 2 шт.;

свекла - 2 шт.;

морковь - 2 шт.;

соленые огурцы - 3 шт.;

чернослив - 50 г;

сыр - 50 г;

майонез по вкусу.

Мясо, яйца, свеклу, морковь и картошку отварите до готовности и оставьте остывать. Соленые огурцы и курицу нарежьте тонким кубиком, чернослив - соломкой. Сыр, морковь, картошку и яйца посолите, натрите на крупной терке.

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Выложите салат слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой кроме огурцов и чернослива смажьте сеточкой майонеза.

По желанию украсьте готовый салат Шуба с курицей зеленью, орешками или перепелиными яйцами. Также можно разделить куриные белки с желтками и посыпать верхушку тертым желтком.

Салат Курица под шубой будет вкуснее, если дать ему настояться 2 часа в холодильнике.

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