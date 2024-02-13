В День святого Валентина порадовать любимого человека можно романтическим ужином. Добавьте в свое меню один из этих салатов - выбрали по случаю несколько интересных рецептов, которые не требуют много времени и ингредиентов.
Что можно приготовить на 14 февраля
Салат из курицы с апельсинами
Сочный и легкий салат без майонеза. Готовится очень быстро, самое долгое - это отварить филе курицы.
Ингредиенты:
- куриное филе - 300 г;
- лук - 1 шт.;
- апельсин - 1шт.;
- листья салата - пучок;
- кукуруза консервированная - 3-4 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- растительное масло - для заправки.
Отварите куриное филе, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Порежьте лук полукольцами, апельсин разберите на дольки. Порвите или порежьте листья салата, смешайте с луком, филе, апельсинами и кукурузкой. Посолите и заправьте маслом.
Салат "Каприз"
Еще один быстрый салат для праздничного стола. Оригинальный вкус ему придает чернослив.
Ингредиенты:
- ветчина - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- огурец (свежий) - 100 г;
- сыр - 100 г;
- чернослив - 50 г;
- майонез - по вкусу.
Нарежьте ветчину, огурец и чернослив соломкой. Натрите на крупной терке яйца. Выложите слоями, не утрамбовывая: ветчину, сверху сделайте сеточку из майонеза, затем - огурец, майонез, яйца, майонез, чернослив и майонез. Посыпьте сверху тертым сыром.
По желанию в этот салат можно также добавить рубленные орехи.
Дайте настояться 30 минут и подавайте на стол.
Салат "Гавайи" с ветчиной
И, наконец, третий салат, снова без майонеза, который быстро готовится и получается свежим и сочным.
Ингредиенты:
- балык или ветчина - 200 г;
- пекинская капуста - 150 г;
- перец болгарский - ½ шт.;
- консервированный ананас - 3 кольца;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- сок лимона - 1 ст. л.;
- горчица в зернах - 1 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- смесь прованских трав - 1 ч. л.
Нарежьте тонко пекинскую капусту, ветчину, перец и ананасы нарежьте соломкой. Смешайте растительное масло, горчицу, сок лимона. Перетрите в ступке соль с пряными травами и добавьте к соусу, перемешайте до однородности.
Смешайте все ингредиенты салата и полейте заправкой перед подачей. По желанию блюдо можно украсить половинками черри.
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