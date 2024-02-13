Быстрые салаты на 14 февраля / ua.depositphotos.com

В День святого Валентина порадовать любимого человека можно романтическим ужином. Добавьте в свое меню один из этих салатов - выбрали по случаю несколько интересных рецептов, которые не требуют много времени и ингредиентов. 

Что можно приготовить на 14 февраля

Салат из курицы с апельсинами

Сочный и легкий салат без майонеза. Готовится очень быстро, самое долгое - это отварить филе курицы.

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Ингредиенты:

  • куриное филе - 300 г;
  • лук - 1 шт.;
  • апельсин -  1шт.;
  • листья салата - пучок;
  • кукуруза консервированная - 3-4 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • растительное масло - для заправки.

Отварите куриное филе, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Порежьте лук полукольцами, апельсин разберите на дольки. Порвите или порежьте листья салата, смешайте с луком, филе, апельсинами и кукурузкой. Посолите и заправьте маслом. 

Салат "Каприз"

Еще один быстрый салат для праздничного стола. Оригинальный вкус ему придает чернослив.

Ингредиенты:

  • ветчина - 200 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • огурец (свежий) - 100 г;
  • сыр - 100 г;
  • чернослив - 50 г;
  • майонез - по вкусу.

Нарежьте ветчину, огурец и чернослив соломкой. Натрите на крупной терке яйца. Выложите слоями, не утрамбовывая: ветчину, сверху сделайте сеточку из майонеза, затем - огурец, майонез, яйца, майонез, чернослив и майонез. Посыпьте сверху тертым сыром. 

По желанию в этот салат можно также добавить рубленные орехи. 

Дайте настояться 30 минут и подавайте на стол.

Салат "Гавайи" с ветчиной

И, наконец, третий салат, снова без майонеза, который быстро готовится и получается свежим и сочным.  

Ингредиенты:

  • балык или ветчина - 200 г;
  • пекинская капуста - 150 г;
  • перец болгарский - ½ шт.;
  • консервированный ананас - 3 кольца;
  • растительное масло - 2 ст. л.;
  • сок лимона - 1 ст. л.;
  • горчица в зернах - 1 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • смесь прованских трав - 1 ч. л.

Нарежьте тонко пекинскую капусту, ветчину, перец и ананасы нарежьте соломкой. Смешайте растительное масло, горчицу, сок лимона. Перетрите в ступке соль с пряными травами и добавьте к соусу, перемешайте до однородности. 

Смешайте все ингредиенты салата и полейте заправкой перед подачей. По желанию блюдо можно украсить половинками черри.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на День Валентина из горячего.

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