Что можно приготовить на День святого Валентина на скорую руку.

В День святого Валентина порадовать любимого человека можно романтическим ужином. Добавьте в свое меню один из этих салатов - выбрали по случаю несколько интересных рецептов, которые не требуют много времени и ингредиентов.

Что можно приготовить на 14 февраля

Салат из курицы с апельсинами

Сочный и легкий салат без майонеза. Готовится очень быстро, самое долгое - это отварить филе курицы.

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Ингредиенты:

куриное филе - 300 г;

лук - 1 шт.;

апельсин - 1шт.;

листья салата - пучок;

кукуруза консервированная - 3-4 ст. л.;

соль - по вкусу;

растительное масло - для заправки.

Отварите куриное филе, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Порежьте лук полукольцами, апельсин разберите на дольки. Порвите или порежьте листья салата, смешайте с луком, филе, апельсинами и кукурузкой. Посолите и заправьте маслом.

Салат "Каприз"

Еще один быстрый салат для праздничного стола. Оригинальный вкус ему придает чернослив.

Ингредиенты:

ветчина - 200 г;

яйца - 2 шт.;

огурец (свежий) - 100 г;

сыр - 100 г;

чернослив - 50 г;

майонез - по вкусу.

Нарежьте ветчину, огурец и чернослив соломкой. Натрите на крупной терке яйца. Выложите слоями, не утрамбовывая: ветчину, сверху сделайте сеточку из майонеза, затем - огурец, майонез, яйца, майонез, чернослив и майонез. Посыпьте сверху тертым сыром.

По желанию в этот салат можно также добавить рубленные орехи.

Дайте настояться 30 минут и подавайте на стол.

Салат "Гавайи" с ветчиной

И, наконец, третий салат, снова без майонеза, который быстро готовится и получается свежим и сочным.

Ингредиенты:

балык или ветчина - 200 г;

пекинская капуста - 150 г;

перец болгарский - ½ шт.;

консервированный ананас - 3 кольца;

растительное масло - 2 ст. л.;

сок лимона - 1 ст. л.;

горчица в зернах - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

смесь прованских трав - 1 ч. л.

Нарежьте тонко пекинскую капусту, ветчину, перец и ананасы нарежьте соломкой. Смешайте растительное масло, горчицу, сок лимона. Перетрите в ступке соль с пряными травами и добавьте к соусу, перемешайте до однородности.

Смешайте все ингредиенты салата и полейте заправкой перед подачей. По желанию блюдо можно украсить половинками черри.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на День Валентина из горячего.

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