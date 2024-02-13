Меню на 14 февраля покажет вашу любовь к половинке и порадует её вкусной едой.

День святого Валентина - очень романтичный праздник, которого с нетерпением ожидают все возлюбленные. Самый простой способ порадовать возлюбленного человека - приготовить изысканное блюдо и поужинать вместе. Мы подобрали вкусные и не требующие кулинарного мастерства горячие блюда на День святого Валентина, которые обязательно понравятся второй половинке.

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Романтичная яичница

Ингредиенты:

сосиски - 2 шт.;

яйца - 2 шт.;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

кетчуп, майонез для подачи.

Сосиски для рецепта выбирайте длинные. Разрежьте каждую сосиску вдоль, но не до конца. Оставьте без разреза примерно 1 см. Из двух половинок сосиски сформируйте сердечко и закрепите снизу зубочисткой.

Обжарьте сосиски-сердечки на разогретой с маслом сковороде с одной стороны. Затем переверните на другую сторону и вбейте внутрь каждой сосиски по одному яйцу. Уменьшите огонь и готовьте блюдо под закрытой крышкой 7-8 минут. При подаче вытяните зубочистке и по желанию украсьте яичницу кетчупом или майонезом.

Кофе с пряностями

Ингредиенты:

кофе молотый - 1 ч. л.;

вода - 100 мл;

перец душистый - по вкусу;

имбирь молотый - по вкусу;

кориандр - по вкусу;

корица молотая - на вкус;

розмарин - по вкусу.

Нужно заварить кофе и добавить в него в равных частях все пряности. Нагреть напиток, процедить и можно подавать кофе любимому человеку.

Мясо по-королевски

Ингредиенты:

свинина - 400 г;

шампиньоны - 200 г;

картофель - 400 г;

лук репчатый - 150 г;

помидор - 200 г;

масло подсолнечное - по вкусу;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

сыр твердый - 200 г;

майонез - по вкусу.

Нарежьте порциями свиную вырезку, отбейте, посолите и поперчите. Оставьте на 30 минут мариноваться. Лук и помидоры нарежьте полукольцами, картошку - тонкими дольками, а шампиньоны - пластинками.

В глубокую форму для запекания влейте масло и выложите кусочки мяса. Смажьте майонезом и положите лук. Посолите и поперчите. Затем выложите картошку, специи, майонез, грибы, майонез, помидор и снова майонез. Посыпьте запеканку тертым сыром и запейкате около 1 часа в духовке при 180°.

Курица с чесноком в сливках

Ингредиенты:

куриные голени - 600 г;

сливки - 200 мл;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

чеснок - 3 зубчика;

подсолнечное масло - 20 мл;

зелень - 10 г;

лавровый лист - 2 шт.

Куриные ножки промойте, высушите салфеткой, посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковородку с маслом и выложите голени. Обжаривайте мясо на небольшом огне по 20 минут с обеих сторон. Затем залейте курицу водой и сликами, положите лавровый лист и измельченный чеснок. Тушите на небольшом огне ещё 15 минут. Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.

Салат с копченой курицей, хурмой и сырными шариками

Ингредиенты:

копченая куриная грудка - 300 г;

хурма (среднего размера) - 2 шт.;

листья салата - 1 большой пучок.

Для сырных шариков:

сливочный сыр - 140 г;

миндаль - 25 орешков;

петрушка - 4-5 маленьких веточек.

Для заправки:

оливковое масло - 1,5-2 ст. л.;

соль, черный молотый перец - по вкусу;

лимонный сок - по вкусу.

Удалить у копченой куриной грудинки кожицу и отделить мясо от кости. Хурму, листья салата и петрушку помыть и просушить.

Копченое куриное филе и хурму нарезать на одинаковые кубики среднего размера. Петрушку и миндаль мелко порубить. По желанию миндаль можно очистить от кожуры и обжарить.

Листья салата порвать на произвольные кусочки. Смешать в одной миске листья салата, курицу и хурму, добавить соль, черный молотый перец и оливковое масло. Хорошо перемешать.

Соединить измельченные миндаль и петрушку со сливочным сыром, тщательно перемешать.

На порционную тарелку выложить смесь салатных листьев, курицы и хурмы. С помощью двух чайных ложек сформировать из сырной массы небольшие шарики и разместить их поверх других ингредиентов в блюде. По желанию можно чуточку присыпать салат свежемолотым розовым перцем.

Куриные рулетики с персиком

Ингредиенты:

курица - 1 кг (4 шт.);

сыр моцарелла - 150 г;

консервированные персики - 150 г или 4 шт.;

оливковое масло - 1 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Куриное филе разрежьте вдоль волокон на широкие и тонкие части. Отбейте мясо молотком с двух сторон (лучше делать это через пленку). Моцареллу натрите на терке, а персики нарежьте кубиком. Смешайте сыр и фрукты, посолите и поперчите.

На край каждой отбивной выложите по 2 ложки начинки и заверните в плотные рулетики. Закрепите мясо зубочистками или крепкой нитью, выложите на противень с пергаментом и смажьте маслом. Запекайте в разогретой до 180° духовке. После приготовления снимите с куриных рулетиков нитки и достаньте зубочистки.

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