День святого Валентина - очень романтичный праздник, которого с нетерпением ожидают все возлюбленные. Самый простой способ порадовать возлюбленного человека - приготовить изысканное блюдо и поужинать вместе. Мы подобрали вкусные и не требующие кулинарного мастерства горячие блюда на День святого Валентина, которые обязательно понравятся второй половинке.
- Романтичная яичница
- Кофе с пряностями
- Мясо по-королевски
- Курица с чесноком в сливках
- Салат с копченой курицей, хурмой и сырными шариками
- Куриные рулетики с персиком
Романтичная яичница
Ингредиенты:
- сосиски - 2 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- соль, перец по вкусу;
- кетчуп, майонез для подачи.
Сосиски для рецепта выбирайте длинные. Разрежьте каждую сосиску вдоль, но не до конца. Оставьте без разреза примерно 1 см. Из двух половинок сосиски сформируйте сердечко и закрепите снизу зубочисткой.
Обжарьте сосиски-сердечки на разогретой с маслом сковороде с одной стороны. Затем переверните на другую сторону и вбейте внутрь каждой сосиски по одному яйцу. Уменьшите огонь и готовьте блюдо под закрытой крышкой 7-8 минут. При подаче вытяните зубочистке и по желанию украсьте яичницу кетчупом или майонезом.
Кофе с пряностями
Ингредиенты:
- кофе молотый - 1 ч. л.;
- вода - 100 мл;
- перец душистый - по вкусу;
- имбирь молотый - по вкусу;
- кориандр - по вкусу;
- корица молотая - на вкус;
- розмарин - по вкусу.
Нужно заварить кофе и добавить в него в равных частях все пряности. Нагреть напиток, процедить и можно подавать кофе любимому человеку.
Мясо по-королевски
Ингредиенты:
- свинина - 400 г;
- шампиньоны - 200 г;
- картофель - 400 г;
- лук репчатый - 150 г;
- помидор - 200 г;
- масло подсолнечное - по вкусу;
- соль, перец черный молотый - по вкусу;
- сыр твердый - 200 г;
- майонез - по вкусу.
Нарежьте порциями свиную вырезку, отбейте, посолите и поперчите. Оставьте на 30 минут мариноваться. Лук и помидоры нарежьте полукольцами, картошку - тонкими дольками, а шампиньоны - пластинками.
В глубокую форму для запекания влейте масло и выложите кусочки мяса. Смажьте майонезом и положите лук. Посолите и поперчите. Затем выложите картошку, специи, майонез, грибы, майонез, помидор и снова майонез. Посыпьте запеканку тертым сыром и запейкате около 1 часа в духовке при 180°.
Курица с чесноком в сливках
Ингредиенты:
- куриные голени - 600 г;
- сливки - 200 мл;
- соль, перец черный молотый - по вкусу;
- чеснок - 3 зубчика;
- подсолнечное масло - 20 мл;
- зелень - 10 г;
- лавровый лист - 2 шт.
Куриные ножки промойте, высушите салфеткой, посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковородку с маслом и выложите голени. Обжаривайте мясо на небольшом огне по 20 минут с обеих сторон. Затем залейте курицу водой и сликами, положите лавровый лист и измельченный чеснок. Тушите на небольшом огне ещё 15 минут. Готовое блюдо украсьте рубленой зеленью.
Салат с копченой курицей, хурмой и сырными шариками
Ингредиенты:
- копченая куриная грудка - 300 г;
- хурма (среднего размера) - 2 шт.;
- листья салата - 1 большой пучок.
Для сырных шариков:
- сливочный сыр - 140 г;
- миндаль - 25 орешков;
- петрушка - 4-5 маленьких веточек.
Для заправки:
- оливковое масло - 1,5-2 ст. л.;
- соль, черный молотый перец - по вкусу;
- лимонный сок - по вкусу.
Удалить у копченой куриной грудинки кожицу и отделить мясо от кости. Хурму, листья салата и петрушку помыть и просушить.
Копченое куриное филе и хурму нарезать на одинаковые кубики среднего размера. Петрушку и миндаль мелко порубить. По желанию миндаль можно очистить от кожуры и обжарить.
Листья салата порвать на произвольные кусочки. Смешать в одной миске листья салата, курицу и хурму, добавить соль, черный молотый перец и оливковое масло. Хорошо перемешать.
Соединить измельченные миндаль и петрушку со сливочным сыром, тщательно перемешать.
На порционную тарелку выложить смесь салатных листьев, курицы и хурмы. С помощью двух чайных ложек сформировать из сырной массы небольшие шарики и разместить их поверх других ингредиентов в блюде. По желанию можно чуточку присыпать салат свежемолотым розовым перцем.
Куриные рулетики с персиком
Ингредиенты:
- курица - 1 кг (4 шт.);
- сыр моцарелла - 150 г;
- консервированные персики - 150 г или 4 шт.;
- оливковое масло - 1 стол. л.;
- соль, перец по вкусу.
Куриное филе разрежьте вдоль волокон на широкие и тонкие части. Отбейте мясо молотком с двух сторон (лучше делать это через пленку). Моцареллу натрите на терке, а персики нарежьте кубиком. Смешайте сыр и фрукты, посолите и поперчите.
На край каждой отбивной выложите по 2 ложки начинки и заверните в плотные рулетики. Закрепите мясо зубочистками или крепкой нитью, выложите на противень с пергаментом и смажьте маслом. Запекайте в разогретой до 180° духовке. После приготовления снимите с куриных рулетиков нитки и достаньте зубочистки.