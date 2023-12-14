Салат "Шуба" - традиционное зимнее угощение, которое многие хозяйки готовят к Новому году. Вариаций этого блюда множество, но мы предлагаем вам самый изысканный - "Шуба" с красной рыбой. Вопреки расхожему заблуждению, салат не оставит вас "без штанов".
"Царская шуба" с красной рыбой - рецепт
Ингредиенты:
- 500 г красной рыбы
- 1 ст. л. морской соли (без горки)
- 1 ч. л. сахара (без горки)
- 20 мл водки (1 ст. л., или коньяка)
- 500 г отварного картофеля (5 шт.)
- 500 г отварной свеклы (3 шт.)
- 3 шт. авокадо
- 3 яйца
- 100 г сладкого лука (1/2 часть, по желанию)
- 150-200 г домашнего майонеза
- зеленый лук (для декора)
- 1 ст. л. лимонного фреша
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1/4 ч. л. соли
Для того чтобы салат "Шуба" с красной рыбой получился действительно вкусным, вам нужно правильно замариновать рыбу. Для этого срежьте кожу и удалите кости, обработайте филе водкой, смешайте сахар с солью и натрите смесью рыбу. Затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов, затем слейте воду с рыбы.
Дальше приготовьте пасту из авокадо - достаньте мякоть, добавьте масло, соль, лимонный фреш. Пробейте погружным блендером.
Сделайте салат:
- Возьмите форму диаметром 20-22 см, смажьте борта формы изнутри растительным маслом.
- Натрите картофель, выложите на дно формы, разровняйте, выложите сверху майонез.
- Нарежьте рыбу кубиком, выложите поверх майонеза, разровняйте.
- Нарежьте авокадо кубиком, смешайте с пастой из авокадо и выложите поверх рыбы.
- Нарежьте лук, выложите поверх авокадо.
- Натрите яйцо, выложите поверх лука, смажьте майонезом.
- Натрите свеклу, выложите поверх майонеза и снова смажьте майонезом.
- Поставьте в холодильник на несколько часов.
- Украсьте салат нарезанным зеленым луком.
- Снимите форму.
Пошаговую инструкцию, как готовится "Шуба" с красной рыбой, можно посмотреть на видео.