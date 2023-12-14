Рассказываем, как по-современному готовится салат "Шуба" - рецепт с красной рыбой.

Салат "Шуба" - традиционное зимнее угощение, которое многие хозяйки готовят к Новому году. Вариаций этого блюда множество, но мы предлагаем вам самый изысканный - "Шуба" с красной рыбой. Вопреки расхожему заблуждению, салат не оставит вас "без штанов".

"Царская шуба" с красной рыбой - рецепт

Ингредиенты:

500 г красной рыбы

1 ст. л. морской соли (без горки)

1 ч. л. сахара (без горки)

20 мл водки (1 ст. л., или коньяка)

500 г отварного картофеля (5 шт.)

500 г отварной свеклы (3 шт.)

3 шт. авокадо

3 яйца

100 г сладкого лука (1/2 часть, по желанию)

150-200 г домашнего майонеза

зеленый лук (для декора)

1 ст. л. лимонного фреша

2 ст. л. оливкового масла

1/4 ч. л. соли

Для того чтобы салат "Шуба" с красной рыбой получился действительно вкусным, вам нужно правильно замариновать рыбу. Для этого срежьте кожу и удалите кости, обработайте филе водкой, смешайте сахар с солью и натрите смесью рыбу. Затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов, затем слейте воду с рыбы.

Дальше приготовьте пасту из авокадо - достаньте мякоть, добавьте масло, соль, лимонный фреш. Пробейте погружным блендером.

Сделайте салат:

Возьмите форму диаметром 20-22 см, смажьте борта формы изнутри растительным маслом.

Натрите картофель, выложите на дно формы, разровняйте, выложите сверху майонез.

Нарежьте рыбу кубиком, выложите поверх майонеза, разровняйте.

Нарежьте авокадо кубиком, смешайте с пастой из авокадо и выложите поверх рыбы.

Нарежьте лук, выложите поверх авокадо.

Натрите яйцо, выложите поверх лука, смажьте майонезом.

Натрите свеклу, выложите поверх майонеза и снова смажьте майонезом.

Поставьте в холодильник на несколько часов.

Украсьте салат нарезанным зеленым луком.

Снимите форму.

Пошаговую инструкцию, как готовится "Шуба" с красной рыбой, можно посмотреть на видео.

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