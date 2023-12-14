Рецепт шубы от украинского шеф-повара / коллаж УНИАН, фото youtube.com/@LizaGlinskaya_gl, facebook.com/p/Liza-Glinskaya

Салат "Шуба" - традиционное зимнее угощение, которое многие хозяйки готовят к Новому году. Вариаций этого блюда множество, но мы предлагаем вам самый изысканный - "Шуба" с красной рыбой. Вопреки расхожему заблуждению, салат не оставит вас "без штанов".

"Царская шуба" с красной рыбой - рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г красной рыбы
  • 1 ст. л. морской соли (без горки)
  • 1 ч. л. сахара (без горки)
  • 20 мл водки (1 ст. л., или коньяка) 
  • 500 г отварного картофеля (5 шт.)
  • 500 г отварной свеклы (3 шт.)
  • 3 шт. авокадо
  • 3 яйца
  • 100 г сладкого лука (1/2 часть, по желанию)
  • 150-200 г домашнего майонеза
  • зеленый лук (для декора)
  • 1 ст. л. лимонного фреша
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1/4 ч. л. соли

Для того чтобы салат "Шуба" с красной рыбой получился действительно вкусным, вам нужно правильно замариновать рыбу. Для этого срежьте кожу и удалите кости, обработайте филе водкой, смешайте сахар с солью и натрите смесью рыбу. Затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов, затем слейте воду с рыбы.

Дальше приготовьте пасту из авокадо - достаньте мякоть, добавьте масло, соль, лимонный фреш. Пробейте погружным блендером.

Сделайте салат:

  • Возьмите форму диаметром 20-22 см, смажьте борта формы изнутри растительным маслом.
  • Натрите картофель, выложите на дно формы, разровняйте, выложите сверху майонез.
  • Нарежьте рыбу кубиком, выложите поверх майонеза, разровняйте.
  • Нарежьте авокадо кубиком, смешайте с пастой из авокадо и выложите поверх рыбы.
  • Нарежьте лук, выложите поверх авокадо.
  • Натрите яйцо, выложите поверх лука, смажьте майонезом.
  • Натрите свеклу, выложите поверх майонеза и снова смажьте майонезом.
  • Поставьте в холодильник на несколько часов.
  • Украсьте салат нарезанным зеленым луком.
  • Снимите форму.

Пошаговую инструкцию, как готовится "Шуба" с красной рыбой, можно посмотреть на видео.

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