Чтобы плов был вкусным и рассыпчатым, важно правильно подобрать и сварить рис.

Чтобы плов был вкусным, а рис в нем - рассыпчатым, важно выбрать правильный сорт крупы и придерживаться техники варки. Если не придерживаться этих правил, то рис склеится в одну липкую массу, и блюдо будет безнадежно испорчено.

Как выбрать рис для плова

Идеальными сортами риса для узбекского плова являются девзира или чунгара. Именно такой рис используют на родине блюда. Также очень вкусным блюдо получается из бурого риса.

Однако перечисленные сорта риса стоят недешево и редко продаются в обычных супермаркетах. Для домашнего плова подойдут сорта риса басмати и жасмин. Также допустимо использовать длиннозерный рис. Новичкам в приготовлении плова рекомендуется взять пропаренный рис - он лучше сохраняет форму и его можно повторно разогревать.

Как варить рис для плова

Один из секретов рассыпчатого плова - хорошо промытый рис. Крупу перед варкой следует промыть 5-7 раз под теплой проточной водой. Это вымоет из риса крахмал, которые делают кашу клейкой.

Для варки рассыпчатого риса выберите посуду с толстым дном, которая закрывается крышкой. Тогда консистенция плова будет правильной.

Рис для плова залейте холодной водой в соотношении 1:3. Поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и уменьшите огонь до минимального, иначе вода слишком быстро испарится.

После закипания белый рис варят 15-20 минут, а бурый - 40 минут. Чтобы рис был рассыпчатым, во время варки его не нужно перемешивать. На середине варки кастрюлю с рисом накройте крышкой и оставьте её до конца варки.

После этого в рис добавляют мясо с зажаркой и специями, и готовят плов. Рецепт плова читайте на УНИАН.

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