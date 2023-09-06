Рассказываем, как сделать самые вкусные маринованные баклажаны на зиму.

Баклажаны - те самые овощи, которые принято "закрывать" в начале осени, ведь именно сейчас происходит уборка этой культуры. УНИАН подскажет, как законсервивать баклажаны - рецепты на зиму, которые у вас будут выпрашивать подруги.

Баклажаны на зиму "Тещин язык" - рецепт

Ингредиенты:

Баклажаны - 4 кг

Помидоры - 10 шт

Перец болгарский - 10 шт

Головки чеснока - 5 шт

Острый перец - 3-5 шт

Уксус 9% - 1 стакан

Растительное масло - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Соль - 2 ст.л

Такие баклажаны на зиму готовятся очень просто. Их нужно вымыть, отрезать плодоножку, затем нарезать овощ кружочками. Выложить в миску, посыпать солью, оставить на полчаса, затем промыть под холодной водой. С помощью этой хитрости у вас получится убрать всю горечь из баклажанов.

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Болгарский и острый перцы вымыть, удалить семена, нарезать произвольно. Помидоры вымыть, залить кипятком, через 2 минуты снять кожицу. Чеснок почистить. В мясорубке, блендере или комбайне измельчить перцы, чеснок и помидоры.

Перелить массу в кастрюлю, поставить на огонь, добавить масло, уксус, соль и сахар, перемешать. После закипания выложить баклажаны и тушить 30 минут. Перелить консервированные овощи в стерилизованные банки, закатать крышками.

Баклажаны на зиму - быстрый рецепт по-корейски

Ингредиенты:

Баклажаны - 1 г

Морковь - 500 гр

Болгарский перец - 500 гр

Растительное масло - 100 мл

Уксус 9% - 100 мл

Сахар - 100 гр

Чеснок - 4 зубчика

Соль - 1 ч.л

Сухие специи для корейской моркови - по вкусу

Перец - по вкусу

Для того чтобы быстро приготовить баклажаны по корейски на зиму, необходимо вымыть овощ, срезать кожицу и плодоножки, а затем нарезать его брусочками. Посыпать солью и оставить на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем отжать жидкость, разогреть на сковороде растительное масло и обжарить баклажаны 10 минут.

У перца убрать семена, нарезать овощ соломкой, морковь почистить, натереть на терке. Добавить перец и морковь к баклажанам, перемешать. Всыпать черный перец и приправу для моркови, сахар и соль. Влить уксус, добавить измельченный чеснок. Простерилизовать банки удобным способом, выложить в них царскую закуску и закатать крышками.

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