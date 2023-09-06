Баклажаны - те самые овощи, которые принято "закрывать" в начале осени, ведь именно сейчас происходит уборка этой культуры. УНИАН подскажет, как законсервивать баклажаны - рецепты на зиму, которые у вас будут выпрашивать подруги.
Баклажаны на зиму "Тещин язык" - рецепт
Ингредиенты:
- Баклажаны - 4 кг
- Помидоры - 10 шт
- Перец болгарский - 10 шт
- Головки чеснока - 5 шт
- Острый перец - 3-5 шт
- Уксус 9% - 1 стакан
- Растительное масло - 1 стакан
- Сахар - 1 стакан
- Соль - 2 ст.л
Такие баклажаны на зиму готовятся очень просто. Их нужно вымыть, отрезать плодоножку, затем нарезать овощ кружочками. Выложить в миску, посыпать солью, оставить на полчаса, затем промыть под холодной водой. С помощью этой хитрости у вас получится убрать всю горечь из баклажанов.
Болгарский и острый перцы вымыть, удалить семена, нарезать произвольно. Помидоры вымыть, залить кипятком, через 2 минуты снять кожицу. Чеснок почистить. В мясорубке, блендере или комбайне измельчить перцы, чеснок и помидоры.
Перелить массу в кастрюлю, поставить на огонь, добавить масло, уксус, соль и сахар, перемешать. После закипания выложить баклажаны и тушить 30 минут. Перелить консервированные овощи в стерилизованные банки, закатать крышками.
Баклажаны на зиму - быстрый рецепт по-корейски
Ингредиенты:
- Баклажаны - 1 г
- Морковь - 500 гр
- Болгарский перец - 500 гр
- Растительное масло - 100 мл
- Уксус 9% - 100 мл
- Сахар - 100 гр
- Чеснок - 4 зубчика
- Соль - 1 ч.л
- Сухие специи для корейской моркови - по вкусу
- Перец - по вкусу
Для того чтобы быстро приготовить баклажаны по корейски на зиму, необходимо вымыть овощ, срезать кожицу и плодоножки, а затем нарезать его брусочками. Посыпать солью и оставить на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем отжать жидкость, разогреть на сковороде растительное масло и обжарить баклажаны 10 минут.
У перца убрать семена, нарезать овощ соломкой, морковь почистить, натереть на терке. Добавить перец и морковь к баклажанам, перемешать. Всыпать черный перец и приправу для моркови, сахар и соль. Влить уксус, добавить измельченный чеснок. Простерилизовать банки удобным способом, выложить в них царскую закуску и закатать крышками.