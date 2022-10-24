Чем полезна морковь по-корейски и как законсервировать ее на зиму - узнайте в материале УНИАН.

Диетологи говорят, что регулярное употребление моркови по-корейски помогает укрепить иммунитет, улучшить цвет кожи и сохранить остроту зрения. Кроме того, такая закуска улучшает работу кишечника, стимулирует работу пищеварения и даже снижает риск возникновения депрессии. УНИАН расскажет, можно ли сделать морковь по-корейски на обычной терке и как правильно ее заготовить на зиму.

Ранее мы предлагали рецепт квашеной капусты на зиму.

Морковь по-корейски с чесноком - рецепт

Морковь - 1.5 кг

Лук репчатый - 250 г

Соль - 1 ст.л.

Сахар - 100 г

Масло растительное - 50 мл

Уксус 9% - 50 мл

Приправа "для морковки по-корейски" - 0.5 пачки

Кориандр молотый - 0.5-1 ст.л.

Молотый черный перец - 0.5 ч.л.

Чеснок - 1 головка

Морковь вымыть, очистить, натереть на терке для моркови по-корейски или мелко нарезать тонкими полосками. Добавить нарезанный лук и чеснок, посолить, поперчить, посыпать сахаром и специями. Влить растительное масло и уксус, перемешать и отжать морковь руками, чтобы она начала отдавать сок. Закрыть емкость с морковью крышкой и убрать в холодильник на сутки. На следующий день выложить морковь в стерилизованные банки, залить соком и закатать крышками.

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Морковь по-корейски на зиму с готовой приправой без стерилизации

Морковь - 1 кг

Чеснок - 2-3 зубчика

Лук репчатый - 1 головка

Растительное масло - 1\2 стакана

Уксус 9% - 4-5 ст.л

Молотый кориандр - 1 ч.л

Черный молотый перец - 0.5 ч.л

Острый молотый перец - 0.5 ч.л

Соль - 1 ст.л

Сахар - 2 ст.л

Морковь вымыть, очистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Добавить измельченный чеснок, соль, сахар, молотый кориандр, острый и черный перцы. Перемешать, оставить на 30 минут. Репчатый лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Убрать лук, горячим маслом залить морковь, влить уксус. Перемешать, затем разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Морковь по-корейски на зиму с огурцами - рецепт

Огурцы - 2 кг

Морковь - 500 гр

Чеснок - 5 зубчиков

Сахар - 100 гр

Соль - 50 гр

Уксус - 100 мл

Растительное масло - 100 мл

Молотый кориандр - 1 ч.л

Паприка - 1 ч.л

Молотый красный перец - 1 ч.л

Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, морковь натереть на терке для моркови по-корейски, переложить в миску, посолить и отжать руками, чтобы она пустила сок. У огурцов срезать хвостики, нарезать толстой соломкой. Огурцы и морковь переложить в глубокую миску или кастрюлю, чеснок очистить, зубчики пропустить через пресс.

Добавить к нему соль, сахар и специи. В ту же миску влить растительное масло и уксус, тщательно перемешать ложкой, растворяя соль и сахар. Добавить к огурцам и моркови всю эту массу, перемешать, оставить на 1,5-2 часа. Банки простерилизовать, затем выложить в них огурцы с морковью и специями, закатать крышками.

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