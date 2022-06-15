Маринованные чесночные зубчики - очень вкусная закуска со слегка сладковатым вкусом. Такая консервация понравится даже тем, кто не любит вкус свежего чеснока. Вкуснее всего мариновать молодой чеснок, который как раз дозревает к середине июня.
Маринованный чеснок добавляют в рагу или плов, тушат и запекают с ним мясо, используют в бутербродах и подают к салу. При мариновании частично сохраняется польза чеснока, поэтому закуска не только вкусная, но и полезная.
- Маринованный чеснок со специями и уксусом
- Маринованный чеснок в масле
- Маринованный чеснок в свекольном соке
Маринованный чеснок со специями и уксусом
- Чеснок - 350 г.
- Вода - 250 мл.
- Соль - 0.5 стол.л.
- Сахар - 1 стол. л.
- Укроп - 1 зонтик
- Гвоздика - 2 бутона.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Перец - 10 горошин.
- Уксус 9% - 25 мл.
Зубчики чеснока очистить от пленок, помыть и обсушить. Разложить чеснок по стерилизованным банкам. Воду вылить в кастрюлю и довести до кипения. В кипяток выложить все сухие специи и ещё раз довести до кипения. Затем влить в маринад уксус, прокипятить несколько минут и снять с плиты.
Разлить маринад по банкам с чесноком. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Маринованный чеснок будет готов через 2 недели.
Маринованный чеснок в масле
- Чеснок - 200 г.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Вода - 250 мл.
- Яблочный уксус - 120 мл.
- Соль - 35 г.
- Сахар - 100 г.
- Тимьян - 3 веточки.
- Оливковое или подсолнечное масло - 250 мл.
Чеснок разобрать на зубчики и очистить. В кастрюле довести до кипения воду с уксусом. Выключить огонь, добавить соль с сахаром и размешать до полного растворения. Ещё раз довести маринад до кипения. Выложить чеснок в воду и варить 1 минуту.
Вынуть зубчики чеснока из маринада и выложить в банку. Положить в банку тимьян и лавровый лист. Залить маслом и закрутить крышкой.
Маринованный чеснок в свекольном соке
- Чеснок - 400 г.
- Свекла средняя - 4 шт.
- Соль - 1 стол. л.
- Сахар - 2 стол. л.
- Гвоздика - 5 бутонов.
- Корица - 0.5 ч.л.
- Сушеный укроп - 0.5 ч.л.
- Уксус - 2 ст.л.
Очистить зубчики чеснока. Довести до кипения воду в кастрюле. Опустить чеснок в кипящую воду на 3 минуты. Затем на минуту замочить чеснок в холодной воде. После этого зубчики разложить по банкам.
Свеклу очистить и оставить в холодной воде на 30 минут. Измельчить свеклу в мясорубке. Завернуть пюре свеклы в марлю и выдавить сок. В свекольный сок добавить соль и сахар, гвоздику, корицу и укроп. Довести до кипения на небольшом огне и кипятить 3 минуты. После повторного закипания добавить уксус. Залить соком банки с чесноком и закрыть крышкой.
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