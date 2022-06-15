Маринованный чеснок понравится даже тем людям, которые не переносят острый вкус обычного чеснока.

Маринованные чесночные зубчики - очень вкусная закуска со слегка сладковатым вкусом. Такая консервация понравится даже тем, кто не любит вкус свежего чеснока. Вкуснее всего мариновать молодой чеснок, который как раз дозревает к середине июня.

Маринованный чеснок добавляют в рагу или плов, тушат и запекают с ним мясо, используют в бутербродах и подают к салу. При мариновании частично сохраняется польза чеснока, поэтому закуска не только вкусная, но и полезная.

Маринованный чеснок со специями и уксусом

Чеснок - 350 г.

Вода - 250 мл.

Соль - 0.5 стол.л.

Сахар - 1 стол. л.

Укроп - 1 зонтик

Гвоздика - 2 бутона.

Лавровый лист - 1 шт.

Перец - 10 горошин.

Уксус 9% - 25 мл.

Зубчики чеснока очистить от пленок, помыть и обсушить. Разложить чеснок по стерилизованным банкам. Воду вылить в кастрюлю и довести до кипения. В кипяток выложить все сухие специи и ещё раз довести до кипения. Затем влить в маринад уксус, прокипятить несколько минут и снять с плиты.

Разлить маринад по банкам с чесноком. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Маринованный чеснок будет готов через 2 недели.

Маринованный чеснок в масле

Чеснок - 200 г.

Лавровый лист - 2 шт.

Вода - 250 мл.

Яблочный уксус - 120 мл.

Соль - 35 г.

Сахар - 100 г.

Тимьян - 3 веточки.

Оливковое или подсолнечное масло - 250 мл.

Чеснок разобрать на зубчики и очистить. В кастрюле довести до кипения воду с уксусом. Выключить огонь, добавить соль с сахаром и размешать до полного растворения. Ещё раз довести маринад до кипения. Выложить чеснок в воду и варить 1 минуту.

Вынуть зубчики чеснока из маринада и выложить в банку. Положить в банку тимьян и лавровый лист. Залить маслом и закрутить крышкой.

Маринованный чеснок в свекольном соке

Чеснок - 400 г.

Свекла средняя - 4 шт.

Соль - 1 стол. л.

Сахар - 2 стол. л.

Гвоздика - 5 бутонов.

Корица - 0.5 ч.л.

Сушеный укроп - 0.5 ч.л.

Уксус - 2 ст.л.

Очистить зубчики чеснока. Довести до кипения воду в кастрюле. Опустить чеснок в кипящую воду на 3 минуты. Затем на минуту замочить чеснок в холодной воде. После этого зубчики разложить по банкам.

Свеклу очистить и оставить в холодной воде на 30 минут. Измельчить свеклу в мясорубке. Завернуть пюре свеклы в марлю и выдавить сок. В свекольный сок добавить соль и сахар, гвоздику, корицу и укроп. Довести до кипения на небольшом огне и кипятить 3 минуты. После повторного закипания добавить уксус. Залить соком банки с чесноком и закрыть крышкой.

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