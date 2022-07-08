Кому полезно есть крыжовник и как правильно сварить из этой ягоды компот - узнайте в материале УНИАН.

Диетологи говорят, что крыжовник считается одной из самых полезных летних ягод благодаря большому количеству витаминов в составе. Кроме того, из таких "даров природы" можно приготовить вкусный освежающий компот. УНИАН расскажет, можно ли есть крыжовник с косточками и как из него варить напиток.

Прежде, чем приступать к приготовлению компота, ознакомьтесь с информацией о вреде и пользе этой ягоды.

Классический компот из крыжовника летом

вода;

сахар - 300-400 гр;

крыжовник - 800-900 гр.

На лето:вскипятить воду в кастрюле, добавить сахар, перемешать и варить 3-5 минут. В сироп засыпать крыжовник и оставить на огне на 5-10 минут. Дождаться, пока остынет, и подавать к столу.

На зиму: ягоды крыжовника высыпать в стерилизованную банку, залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 20-25 минут. Затем слить жидкость в кастрюлю и вскипятить ее с сахаром. Ягоды крыжовника в банке доверху залить сиропом и законсервировать.

Компот из крыжовника с вишней

вода;

сахар - 300 гр;

крыжовник - 400-450 гр;

вишня - 400-450 гр.

На лето: воду вскипятить с сахаром до полного его растворения, в горячий сироп выложить крыжовник и вишню без косточек. Варить 5-10 минут, помешивая, затем накрыть крышкой и дождаться, пока напиток остынет.

На зиму: из вишен убрать косточки, сложить вишню и крыжовник в стерилизованную банку. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут. Слить воду в кастрюлю, вскипятить с сахаром, а затем вылить сироп в банку и закатать ее.

Компот из крыжовника и яблок

вода;

сахар - 250-300 гр;

крыжовник - 600 гр;

яблоки - 3 шт.

На лето: в кастрюлю налить воду, вскипятить ее с сахаром, затем добавить крыжовник и яблоки, нарезанные дольками. Варить 5-10 минут, затем накрыть крышкой и остудить.

На зиму: вымытый крыжовник и целые яблоки выложить в стерилизованную банку. Залить кипятком, оставить под крышкой на 15-20 минут. Жидкость слить, вскипятить с сахаром, затем сиропом залить ягоды и закатать банку.

Мохито с крыжовника и мяты

вода;

сахар - 200 гр;

мята - 3-4 веточки;

крыжовник - 350-400 гр;

лимон - 2 дольки.

На лето: вскипятить в кастрюле воду, всыпать сахар и варить, помешивая, до полного растворения. Добавить крыжовник и варить компот 5-10 минут. В конце добавить мяту и лимон, накрыть кастрюлю крышкой и подождать, пока напиток остынет.

На зиму: в банку высыпать крыжовник, добавить лимон и мяту. Залить кипятком до горлышка и оставить на 20-25 минут. После того, как жидкость остынет, слить ее в кастрюлю, добавить сахар и варить до полного его растворения. Готовым сиропом залить ингредиенты в банке и закатать ее.

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