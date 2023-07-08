Рассказываем, как приготовить клубничный джем всего из двух ингредиентов.

Клубнику сейчас можно купить по довольно низкой цене, у многих украинцев она растет на огородах, поэтому самое время начать готовиться к зиме и "закрутить" несколько баночек сладкого варенья. УНИАН расскажет, как сделать клубничный джем своими руками.

Натуральный джем клубничный - рецепт без загустителей

Ингредиенты:

клубника - 1 кг;

сахар - 1 кг.

ВАЖНО: если вы посчитаете, что хотите клубничный джем с желатином или агар-агаром, то берите чуть меньше сахара.

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Возьмите спелую, но не мягкую клубнику, тщательно вымойте ее через дуршлаг, удалив листья и плодоножки. Перетрите все ягоды через сито (можно воспользоваться блендером, но при касании к металлу клубника часто окисляется, так что, это повлияет на вкус).

Засыпьте в алюминиевую посуду ягодное пюре, добавьте сахар. Перемешайте, доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Снимите шумовкой пену, уберите джем с огня до полного остывания. Через примерно 8 часов снова поставьте на плиту, доведите до кипения и выключите. Так повторяйте еще 2 раза.

В конце разлейте клубничный джем по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и уберите в теплое место, накрыв одеялом, до полного остывания. После этого джем можно будет убрать в погреб до зимы.

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