Медовые пирожные без выпечки / фото ua.depositphotos.com

Медовик на сковороде популярный среди украинцев, но не самый простой в приготовлении десерт. Предлагаем вам вместо классического медовика приготовить медовые пирожные без выпечки. Готовятся они очень просто. По желанию в пирожные можно добавить цедру апельсина, орехи, ягоды или сухофрукты.

Ранее мы также писали, как приготовить торт с печеньем без выпечки, который не стыдно подать даже на праздник.

Медовые пирожные без выпечки со сметанным кремом

Ингредиенты:

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  • сметана - 500 мл;
  • мука - 250 г;
  • сливочное масло - 170 г;
  • сгущённое молоко - 3 ст.л.;
  • мед - 2 ст.л.;
  • щепотка соли. 

Масло берите прямо из холодильника. Сгущённое молоко можно заменить сахарной пудрой.

Масло произвольно порезать и выложить в чашу блендера. Измельчить в блендере сливочное масло, мед, муку и щепотку соли. Получается крупная крошка.

На плите разогреть сухую сковороду и поджарить на ней крошку до золотистого цвета (3-5 минут). Во время жарки разбить крупные комки в мелкую крошку.

В отдельной миске смешать сметану со сгущенкой. Ничего страшного, если крем получится очень жидким - в холодильнике он загустеет. 

Формы для пирожных или большую форму для торта застелить пленкой. Высыпать крошку тонким слоем и полить сметанным кремом. Повторить слои крошки и крема несколько раз. В конце сверху посыпать десерт остальной крошкой. 

Пирожные поставить в холодильник для пропитки на 2-4 часа. Крошка пропитается кремом и получится медовый десерт с кисломолочной ноткой сметаны. Десерт удобно доставать из формы с помощью пищевой пленки.

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