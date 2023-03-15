Медовик на сковороде популярный среди украинцев, но не самый простой в приготовлении десерт. Предлагаем вам вместо классического медовика приготовить медовые пирожные без выпечки. Готовятся они очень просто. По желанию в пирожные можно добавить цедру апельсина, орехи, ягоды или сухофрукты.
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Медовые пирожные без выпечки со сметанным кремом
Ингредиенты:
- сметана - 500 мл;
- мука - 250 г;
- сливочное масло - 170 г;
- сгущённое молоко - 3 ст.л.;
- мед - 2 ст.л.;
- щепотка соли.
Масло берите прямо из холодильника. Сгущённое молоко можно заменить сахарной пудрой.
Масло произвольно порезать и выложить в чашу блендера. Измельчить в блендере сливочное масло, мед, муку и щепотку соли. Получается крупная крошка.
На плите разогреть сухую сковороду и поджарить на ней крошку до золотистого цвета (3-5 минут). Во время жарки разбить крупные комки в мелкую крошку.
В отдельной миске смешать сметану со сгущенкой. Ничего страшного, если крем получится очень жидким - в холодильнике он загустеет.
Формы для пирожных или большую форму для торта застелить пленкой. Высыпать крошку тонким слоем и полить сметанным кремом. Повторить слои крошки и крема несколько раз. В конце сверху посыпать десерт остальной крошкой.
Пирожные поставить в холодильник для пропитки на 2-4 часа. Крошка пропитается кремом и получится медовый десерт с кисломолочной ноткой сметаны. Десерт удобно доставать из формы с помощью пищевой пленки.