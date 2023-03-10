Торт с печеньем без выпечки готовится очень просто и симпатично выглядит.

Торты без выпечки пользуются огромной популярностью у тех, кто не любит возится с тестом. Очень вкусным и симпатичным внешне получается торт без выпечки с печеньем. Такой торт не стыдно поставить даже на праздничный стол. Готовый десерт можно украсить какао-порошком или расплавленным шоколадом.

Ранее мы рассказывали, как сделать торт Битое стекло, который также готовится без выпечки.

Торт без выпечки с печеньем и бананами

Кроме бананов в торт можно добавить любые другие фрукты или ягоды.

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Ингредиенты:

сметана - 400 г;

вода - 125 мл;

печенье - 350 г;

бананы - 3 шт.;

сахар - 150 г;

желатин - 25 г;

ванильный сахар по вкусу.

Желатин залить 125 мл кипятка и размешать до полного растворения. Печенье разломать руками на небольшие кусочки или раскрошить скалкой. Бананы нарезать на такие же кусочки, как печенье. Выложить бананы и печенье в большую миску.

Сметану взбить с обычным и ванильным сахаром с помощью миксера. Во время взбивания влить тонкой струей горячую воду с желатином. Взбивать крем ещё около минуты. Залить кремом бананы и печенье в миске. Перемешать массу ложкой.

Форму для торта застелить пищевой пленкой, чтобы было удобно вынимать готовый торт. Вылить массу в форму и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь. Вынуть из формы застывший торт и украсить по своему вкусу.

Торт с печеньем и творожным кремом

Ингредиенты:

крекеры - 500 г;

молоко - 80 мл;

сливочное масло - 200 г;

сахар - 150 г;

творог - 400 г;

сметана - 200 г.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягким. Миксером взбить масло с сахаром до однородности. Добавить к маслу сметану, сахар и творог, перебить блендером до однородности.

Дно формы для торта застелить пергаментом. Крекеры окунуть в молоко и выложить в форму одним слоем. Смазать слой печенья творожным кремом. Затем повторить слои, пока не закончится печенье. Верхний слой торта можно посыпать крошкой из печенья. Оставить торт в холодильнике на ночь, чтобы он пропитался.

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