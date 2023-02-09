Медовик на сковороде готовится очень просто и получается у всех.

Медовик на сковороде готовится очень просто и совсем быстро, если не учитывать время на остывание коржей. Такой торт получится с первого раза даже у тех кулинаров, которые никогда не занимались выпечкой. УНИАН публикует самый удачный рецепт ленивого медовика со сметанным кремом и приготовленными на сковороде коржами.

Ленивый медовик на сковороде

Ингредиенты для теста:

мука - 400 г;

мед - 60 г;

сливочное масло - 100 г;

яйца - 3 шт.;

сметана - 2 ст.л.;

сахар - 150 г;

сода - 0.5 ч.л.

Для крема:

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сметана - 600 г;

сахар - 100 г;

ванильный сахар - 10 г.

Сливочное масло для теста нарезать кубиками, смешать в огнеупорной миске с медом и сахаром. Поставить миску над паром и на паровой бане нагреть смесь, пока масло и сахар полностью на растают. Кипятить смесь не нужно.

Убрать миску с огня и добавить в смесь соду. Оставить на 5 минут - на смеси должна появиться пена. Ввести в смесь яйца по одному и размешать венчиком. Затем добавить в тесто сметану и снова размешать.

В конце добавить просеянную муку и замесить ложкой мягкое однородное тесто. Поставить миску с тестом в холодильник на пару часов или на ночь. В холодильнике тесто должно затвердеть.

Для крема сметану (желательно жирную) взбить венчиком с сахаром и ванилью. Если крем получился очень жидким, то в него можно добавить немного загустителя для сметаны.

Тесто раскатать в колбаску и разделить на 6-8 одинаковых частей. Каждую часть теста раскатать в тонкий круг, который подходит по размеру для сковороды. Каждый корж выложить на горячую сковороду и печь по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые коржи обрезать до одинакового размера - для этого можно обрезать их по контуру тарелки. Обрезки от коржей обжарить на сковороде 3-4 минуты и остудить. Измельчить обрезки в крошку ножом или блендером. Все коржи для медовика смазать сметанным кремом, а затем посыпать торт сверху и сбоку крошкой.

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