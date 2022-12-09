Для новогоднего стола есть салат круче оливье традиционного, и приготовить его очень просто.

Если вас интересует, чем заменить колбасу в оливье, – вегетарианский вариант этого традиционного новогоднего салата может вам понравиться. Такое блюдо необычное и достаточно легкое, поэтому не испортит фигуру.

Самое сложно – перестроить сознание и таки решиться не использовать любой вид колбасы в этом салате.

Новогодний легкий оливье – простой рецепт

Что понадобится для приготовления салата:

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Отваренный крупный картофель – 3 штуки;

Консервированная кукуруза – 100 г;

Консервированный зеленый горошек – 100 г;

Свежая морковь – 1 штука;

Лук – 1 штука;

Соленые огурцы – 100 г;

Тофу – 100 г;

Хумус – 3 столовых ложки;

Кетчуп – 1 чайная ложка;

Соевый соус – 1 чайная ложка;

Соль, перец, зелень, кунжут – по вкусу.

Как приготовить необычный оливье – рецепт пошаговый

Нарежьте мелкими кубиками соленые огурцы, отваренный картофель, лук, тофу и положите все в глубокую миску.

Морковь натрите на крупной терке и отправьте к уже подготовленным ингредиентам. Потом положите в миску консервированную кукурузу и консервированный горошек.

Чем заправить салат оливье – необычный рецепт

Смешайте хумус с кетчупом и соевым соусом. Готовая заправка должна получиться не очень жидкой.

Высыпьте салат горкой на плоскую тарелку, наверх уложите заправку и украсьте все зеленью и кунжутом.

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