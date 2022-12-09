Если вас интересует, чем заменить колбасу в оливье, – вегетарианский вариант этого традиционного новогоднего салата может вам понравиться. Такое блюдо необычное и достаточно легкое, поэтому не испортит фигуру.
Самое сложно – перестроить сознание и таки решиться не использовать любой вид колбасы в этом салате.
Новогодний легкий оливье – простой рецепт
Что понадобится для приготовления салата:
- Отваренный крупный картофель – 3 штуки;
- Консервированная кукуруза – 100 г;
- Консервированный зеленый горошек – 100 г;
- Свежая морковь – 1 штука;
- Лук – 1 штука;
- Соленые огурцы – 100 г;
- Тофу – 100 г;
- Хумус – 3 столовых ложки;
- Кетчуп – 1 чайная ложка;
- Соевый соус – 1 чайная ложка;
- Соль, перец, зелень, кунжут – по вкусу.
Как приготовить необычный оливье – рецепт пошаговый
Нарежьте мелкими кубиками соленые огурцы, отваренный картофель, лук, тофу и положите все в глубокую миску.
Морковь натрите на крупной терке и отправьте к уже подготовленным ингредиентам. Потом положите в миску консервированную кукурузу и консервированный горошек.
Чем заправить салат оливье – необычный рецепт
Смешайте хумус с кетчупом и соевым соусом. Готовая заправка должна получиться не очень жидкой.
Высыпьте салат горкой на плоскую тарелку, наверх уложите заправку и украсьте все зеленью и кунжутом.