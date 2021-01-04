Традиционное ритуальное блюдо новогодне-рождественского цикла готовят из отварных злаков.

Рождество Христово – светлый и радостный праздник, которого с нетерпением ожидают христиане. По случаю праздничного дня обычно накрывают щедрый стол.

Читайте такжеМеню на Сочельник: что должно быть на столе, рецепты постных блюдОдним из главных компонентов рождественского стола является кутья. Она, в частности, является главным блюдом на Сочельник, именно с кутьи принято начинать трапезу.

Кутья представляет собой традиционное обрядовое блюдо из отварных злаков. Чаще всего ее готовят из пшеницы, однако делают также из риса, чечевицы, из гречки и других круп. Сдабривают блюдо медом, маком, орехами, цукатами, изюмом или другими сухофруктами.

Рождественская кутья

Пшеница - 1 ст.

Сухофрукты (яблоки, абрикосы, груши, сливы) - 150 г

Изюм - 100 г

Мак - 100 г

Орехи грецкие - 100 г

Мед - 3 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Прежде всего необходимо хорошо перебрать пшеницу, промыть ее и замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Утром слить с пшеницы воду, залить ее новой и варить на медленном огне до полной готовности.

Налить в кастрюлю 2 литра воды и положить ее на огонь. Сухофрукты перебрать и тщательно промыть. После закипания воды выложить в кастрюлю сухофрукты и варить их 10-15 минут на медленном огне. Затем снять с огня и оставить узвар настаиваться на несколько часов.

Тем временем промыть мак и залить его кипятком. Затем слить воду, еще раз промыть мак и снова залить его кипятком, накрыть крышкой и оставить на полчасика. Слить из распаренного мака воду и перетереть его в ступке вместе с сахаром.

Изюм промыть и залить на 10-15 минут кипятком. Орехи высушить в духовке или на сухой сковороде, затем очистить от шелухи и измельчить.

Готовую пшеницу выложить в миску, добавить в нее мак, узвар, изюм, орехи и мед. Перемешать все ингредиенты и подавать кутью к столу.

Кутья из риса

Рис - 0,5 ст.

Миндаль - 0,5 ст.

Грецкие орехи - 0,5 ст.

Мак - 0,5 ст.

Изюм - 0,5 ст.

Курага - 0,5 ст.

Мед - 2 ст. л.

Залить мак кипятком и оставить на 1-2 часа.

Курагу с изюмом в одной посуде также залить кипятком и оставить на 1-2 часа.

Воду с кураги и изюма слить, довести ее объем до 1,5 стакана и перелить в сотейник. Засыпать в воду промытый рис. Накрыть и варить на слабом огне до готовности.

Нарезать грецкие орехи. Миндаль измельчить в блендере.

Нарезать курагу так, чтобы она была одного размера с изюмом.

В готовый рис добавить мед и размешать.

С мака слить большую часть воды, а мак с оставшейся водой взбить блендером или перетереть в макитре.

Сложить в одну миску курагу с изюмом и орехи, добавить перетертый мак.

Добавить теплый рис и перемешать. Украсить кутью по собственному вкусу и подавать к праздничному столу.

Кутья из риса с апельсиновым соком

Рис - 1 ст.

Сок апельсиновый - 2,5 ст.

Изюм - 100 г

Курага - 100 г

Фундук - 100 г

Миндаль - 100 г

Чернослив - 3 шт.

Мед - 1,5 ст. л.

Рис хорошо промыть, пересыпать в кастрюлю, в которой будет вариться. Залить апельсиновым соком. Перемешать, положить на огонь и варить до готовности.

Фундук и миндаль пожарить на сухой сковородке или в микроволновой печи. Затем нарезать их небольшими кусочками. Пересыпать все в тарелку.

Курагу нарезать небольшими кусочками. Измельчить чернослив.

В готовый рис высыпать изюм, курагу, чернослив, измельченный фундук, миндаль, мед и хорошо перемешать.

Рождественская кутья из булгура

Булгур - 0,5 ст.

Вода - 1,5 ст.

Мед - 2 ст. л. (или по вкусу)

Грецкие орехи - 50 г

Мак - 30 г

Изюм - 50 г

Промытую крупу поместить в сотейник или небольшую кастрюлю и залить чистой водой. Положить на огонь и довести до кипения. Варить булгур до готовности на медленном огне, около 15 минут.

Читайте такжеВкусные салаты на Рождество: лучшие рецепты праздничных закусокПо истечению времени жидкость должна полностью испариться, а зерна – разбухнуть и стать мягкими. Снять сотейник с огня и дать немного остыть.

Изюм залить кипятком и оставить на 10 минут. Затем воду слить, а изюм разложить на кухонном полотенце, чтобы он хорошо просох.

Мак также залить кипятком и оставить уже на 30 минут, накрыв крышкой. Затем откинуть на сито, измельчить блендером до появления макового молочка.

Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде или в духовке, а затем мелко нарубить.

В теплый булгур добавить мед, изюм, орехи и мак. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Рождественская кутья из булгура готова.

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Автор: УНИАН